un jucător vital pentru fc hermannstadt, aproape de revenirea la echipă: dorinel munteanu a făcut anunțul

Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Silviu Balaure a început alergările și este tot mai aproape de revenirea pe teren, prognozată în play-out.

Accidentat la un amical al lui FC Hermannstadt cu echipa de ligă secundă CSC Șelimbăr, Silviu Balaure (29 ani) a fost operat la ligamente în luna septembrie a anului trecut, iar absența sa a cântărit mult în rezultatele echipei sibiene.

Până la accidentare, mijlocașul de bandă era liderul pasatorilor decisivi din Superliga, cu 5 assisturi în cele 8 etape jucate. Jucător versatil, el poate evolua pe orice post în banda dreaptă.

”Am discutat cu Balaure și înaintea jocului cu Slobozia. Merge foarte bine, a început alergarea, a început schimbările de ritm. Sigur, a avut o accidentare foarte grea, nu vreau să-l forțez, dar sper că la sfârșitul lunii februarie să-l am apt de joc. Eu țin legătura și cu el și cu preparatorul fizic cu care se pregătește, îl așteptăm cu toții” a declarat Dorinel Munteanu.

Balaure este unul dintre cei mai vechi jucători din lotul sibienilor, marcând primul gol al echipei pe noul stadion.

FC Hermannstadt l-a adus în 2021, de la Astra Giurgiu, iar actualul său contract este valabil până-n 2027. Stagiunea trecută, Balaure a marcat 4 goluri pentru sibieni, dar în actualul sezon nu a reușit să înscrie, având câteva ratări mari în primele opt etape.