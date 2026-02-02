victorie importantă pentru măgura cisnădie: au bătut pe csu cluj

Măgura Cisnădie a învins duminică pe teren propriu, scor 26-23 pe CSU Cluj – Napoca, în etapa a 12-a din Seria C a Diviziei A de handbal feminin.

În cel mai atractiv meci al rundei a 12-a a Seriei C, Măgura a întâlnit la Cisnădie pe CSU Cluj, într-un duel a două echipe care vor merge în play-off.

De la 5-5 în minutul 12, echipa condusă de Alexandru Weber s-a desprins pe finalul primei părți și a condus cu 10-7, 11-8 și 12-9. La pauză, Cisnădia avea 14-11.

Măgura a avut 15-11 și 18-14, apoi Cluju s-a apropiat tot mai periculos și a egalat, 21-21 în minutul 52. De la 23-23 în minutul 55, Măgura a sprintat în ultimele cinci minute spre victorie și s-a impus cu 26-23.

Echipa cisnădiană este pe locurile 3-4 în Seria C, cu 17 puncte din 12 meciuri, la egalitate cu CSU Cluj Napoca, dar Măgura are avantajul meciurilor directe, primul crietru în caz de egalitate de puncte.

Dacă ocupanta locului 2 în acest moment, Gloria Bistrița 2 va fi în primele 3 în serie la final, rezultatele îi vor fi anulate și clasamentul va fi întocmit fără punctele acumulate această echipă, care nu are drept de promovare.

Primele două clasate din serii și cele mai bune două locuri 3 vor merge la play-off-ul de promovare. În play-off pentru promovare se merge cu punctele acumulate în jocurile cu celelalte echipe din serie calificate în faza următoare și se va juca sistem tur-retur cu formațiile calificate din celelalte serii.

Din sezonul regular mai sunt de disputat două etape. Măgura mai are de jucat pe 8 februarie în deplasare cu CSU Oradea și pe 15 februarie acasă cu CNOPT Bistrița.

MĂGURA: Tunariu, Dumitriu, Albu – Tâmplaru 8, Onofrei 6, Bujor 6, Postolache 2, Macovei 2, An. Dina 1, Tomescu 1.