zeci de străzi din cisnădie rămân fără apă: se fac lucrări la rețea

Apă Canal Sibiu SA anunță că marți, 3 februarie 2026, între orele 09:00 și 16:00, se vor efectua lucrări de racordare a noii rețele de aducțiune DN 355 mm de pe strada Cetății la rezervorul de apă existent din localitatea Cisnădie.

Lucrările vor fi realizate de firma STRABAG SRL, în cadrul contractului „CL 11 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din localitățile Poplaca, Rășinari, Cisnădie, Cisnădioara și Tocile și colector ape uzate”.

Pe durata intervenției, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzile: Cetății, Unirii, Cindrelului, Podului, Apărării, Patrioților, Stadionului, Teilor, Florilor, Aleea Capșunilor, Târgului, Bujorului, Primăverii, Mălinului, Uzinei, Transilvaniei, Șelimbărului, Abatorului, Pajiștei, Sibiului, Viilor, Izvorului, Sălciilor (inclusiv străzile adiacente) și Măgurii, de la numerele 2 la 12.

La reluarea furnizării, apa poate prezenta ușoare tulburări. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa Call Center-ului la 0269962 sau Dispeceratului la 0269222777.

Apă Canal Sibiu SA își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește locuitorilor pentru înțelegere.