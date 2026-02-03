Familia și foștii colegi polițiști își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a comisarului-șef Ioan Dumitru Arsenie, fost Inspector Șef și ulterior Adjunct al IPJ Sibiu.
În anii 2000, Arsenie a condus instituția într-o perioadă dificilă de tranziție, de la structura fostei miliții la poliția modernă, contribuind la consolidarea autorității și a profesionalismului în cadrul instituției și având un impact real asupra societății.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, fostul comisar-șef era bolnav și se afla internat la un spital din municipiul Sibiu. În seara zilei de 2 februarie, acesta a decedat.
Ultima oră
- Zeci de sibieni se opun construirii unor blocuri lângă centrul Sibiului: traficul intens, printre obiecții acum 38 de minute
- Risc de instabilitate pe traseul autostrăzii Sibiu – Pitești: statul cere derogări de la legislația de mediu acum o oră
- Spitalul CF Sibiu, transferat oficial la Primărie: ce servicii vor avea în continuare pacienții acum 2 ore
- A murit fostul șef al IPJ Sibiu: Ioan Dumitru Arsenie a condus poliția într-o perioadă dificilă acum 2 ore
- Lista rușinii: instituții publice, școli și alte sute de firme au datorii la Primăria Sibiu acum 2 ore