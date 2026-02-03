a murit fostul șef al ipj sibiu: ioan dumitru arsenie a condus poliția într-o perioadă dificilă

Familia și foștii colegi polițiști își exprimă regretul profund pentru trecerea în neființă a comisarului-șef Ioan Dumitru Arsenie, fost Inspector Șef și ulterior Adjunct al IPJ Sibiu.

În anii 2000, Arsenie a condus instituția într-o perioadă dificilă de tranziție, de la structura fostei miliții la poliția modernă, contribuind la consolidarea autorității și a profesionalismului în cadrul instituției și având un impact real asupra societății.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, fostul comisar-șef era bolnav și se afla internat la un spital din municipiul Sibiu. În seara zilei de 2 februarie, acesta a decedat.