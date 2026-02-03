accident lângă aeroportul sibiu: două persoane rănite / video

Polițiștii rutieri au intervenit, marți dimineața, 3 februarie, la un accident de circulație produs pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, unde au fost implicate două autoturisme.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un tânăr în vârstă de 22 de ani, din Miercurea Sibiului, care conducea un autoturism pe direcția Sibiu-Cristian, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de mașina din fața sa și a intrat în coliziune cu aceasta. Autoturismul lovit era condus de o femeie de 50 de ani, din localitatea Cristian.

În urma impactului, conducătoarea auto de 50 de ani și pasagera sa, o tânără de 24 de ani, din județul Alba, au suferit traumatisme toracice. Ambele victime au fost preluate de echipajele SMURD și transportate la UPU Sibiu.

La locul evenimentului au intervenit: două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

Traficul în zonă este îngreunat!