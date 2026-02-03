avocat în instanță, arbitru pe tatami: sibianul care a format de la zero o nouă generație de arbitri internaționali în taekwon-do

Avocat de profesie, „judecător” pe tatami din poziția de arbitru international, sibianul Ciprian Banea a coordonat timp de un deceniu activitatea de arbitraj a Federației Române de Taekwon-do ITF.

La cateva zile după ce a renunțat la poziția de conucător al arbitrilor, dar și de vicepreședinte al federației, avocatul sibian vorbește despre reconstrucția arbitrajului românesc, legătura dintre sport și profesia juridică, dar și despre decizia de a face un pas înapoi din funcțiile de conducere, rămânând însă activ în structurile federației.

Rep: Unde era arbitrajul românesc acum 10 ani și unde a ajuns astăzi?

Ciprian Banea:Arbitrajul românesc exista și înainte de 2014 și nu se afla la un nivel scăzut. Totuși, după schimbarea conducerii federației, aproape toți arbitrii internaționali au părăsit structura, iar arbitrajul românesc în taekwon-do ITF a trebuit reconstruit aproape de la zero.

În perioada 2015–2016 am fost singurul arbitru care a participat constant la competiții și seminare internaționale ca delegat al Federației Române de Taekwon-do și am primit mandatul de a forma o nouă generație. Astăzi avem 6 arbitri internaționali de categoria A, prezenți la Campionate Mondiale și Europene, ceea ce arată o creștere solidă și sustenabilă.

Rep: De ce ați renunțat la funcția de director de arbitraj? Este un pas înapoi?

Ciprian Banea: Este un pas asumat și necesar. După 10 ani, consider că este sănătos ca alți colegi, bine pregătiți și motivați, să preia conducerea. Am renunțat inclusiv la poziția de vicepreședinte al federației întrucît nu cred în cumulul de funcții pe termen lung. Voi rămâne în cadrul Comisiei de Arbitraj, pentru a sprijini formarea noilor arbitri. De asemenea, cred că pot contribui și din poziția de Director de Concurs. În plus, fiind ales în structurile de conducere ale Federației Europene de Taekwon-do ITF, am și alte responsabilități importante.

Rep.: Ce a însemnat pentru Sibiu și pentru Puma Club faptul că ați fost director de arbitraj?

Ciprian Banea: Probabil a adus un plus de vizibilitate și prestigiu. Nominalizarea nu a fost una întâmplătoare, ci a venit în urma muncii depuse în cadrul clubului, a rezultatelor obținute și a experienței acumulate la competiții naționale și internaționale. A fost, în același timp, o validare a activității desfășurate la Puma Club Sibiu.

Rep: Vă ajută profesia de avocat în activitatea de arbitru?

Ciprian Banea: Da, în mod clar. Avocatura te obligă să analizezi rapid situații complexe, să anticipezi comportamente și să iei decizii corecte sub presiune. În arbitraj, aceste abilități sunt esențiale, mai ales la probele tehnice, unde trebuie să identifici rapid dacă execuția respectă cerințele regulamentare. În plus, experiența de a vorbi în public m-a ajutat mult în activitatea de formare a arbitrilor, la cursuri cu un număr mare de participanți.

Rep: Sunteți sportiv practicant de arte marțiale. Este un atu în instanță?

Ciprian Banea: În general sportul te învață disciplină, perseverență, autocontrol și capacitate de concentrare. Toate acestea sunt esențiale și în profesia de avocat. Fără disciplină și muncă susținută nu poți avea rezultate constante, indiferent de domeniul în care activezi.

Rep: Ca antrenor la Puma Club, interacționați mult cu copiii. Observați o creștere a agresivității în rândul acestora?

Ciprian Banea: Agresivitatea apare adesea atunci când copiii nu au obiective clare și nu sunt implicați într-un cadru organizat. Sportul oferă structură, reguli și modele. Anturajul colegilor sportivi și supravegherea antrenorului sunt extrem de importante, mai ales la vârste fragede. Un copil implicat serios în sport are un program clar: școală, teme și antrenamente regulate, iar toate acestea reduc semnificativ riscul derapajelor.

Rep: Este sportul o soluție reală pentru aceste probleme?

Ciprian Banea: Da, este una dintre cele mai eficiente soluții. Sportul canalizează energia, creează obiective și oferă valori sănătoase. Visul de a deveni campion, respectul celor din jur și dorința de autodepășire îi pot ghida pe copii și tineri pe un drum corect. La Puma Club Sibiu continuăm, de mulți ani, să formăm nu doar sportivi, ci și caractere. Sportul înseamnă sănătate, disciplină și prietenii pe viață.