cazul câinilor care terorizează un sibian în turnișor: poliția locală spune că nu poate face nimic și a declinat cazul

Noi detalii ies la iveală în cazul sibianului care reclamă de aproape zece ani lătratul constant al câinilor vecinilor de pe strada Gheorghe Asachi. După verificările efectuate la fața locului, Poliția Locală Sibiu confirmă că nu există, în prezent, un temei legal pentru sancționarea proprietarului animalelor pentru zgomotul produs, însă anunță că va sesiza Poliția Animalelor, instituția abilitată să verifice modul în care sunt îngrijiți câinii.

Viața unui sibian de pe strada Gheorghe Asachi, la numărul 77, a fost grav afectată, timp de aproape un deceniu, de lătratul constant al câinilor vecinilor. Nanu Mircea susține că zgomotul produs de animalele de la imobilul cu numărul 79 este continuu, atât ziua, cât și noaptea, iar sesizările repetate către autorități nu au dus, până acum, la o soluție concretă.

Bărbatul spune că nu deține animale și că înțelege comportamentul natural al câinilor, însă consideră că situația a depășit orice limită rezonabilă. Potrivit acestuia, cei doi câini din rasa Labrador ar fi lăsați nesupravegheați și neîngrijiți, iar lătratul excesiv ar fi un semnal de stres sau neglijență.

Problema are un impact direct asupra vieții sale profesionale. Nanu Mircea lucrează ca portar, în ture de 24 de ore, iar după serviciu nu se poate odihni. „Vin acasă după tură și nu pot să dorm. Sunt disperat. Nu mai știu ce să fac”, a declarat acesta.

Sesizări repetate, fără sancțiuni

Pe 22 ianuarie, sibianul a apelat din nou la Poliția Locală. Un echipaj s-a deplasat la fața locului, a intrat în curtea vecinilor și a filmat câinii în timp ce lătrau. Cu toate acestea, potrivit bărbatului, polițiștii i-au comunicat că nu există o bază legală pentru aplicarea unei amenzi.

Informația este confirmată și de Primăria Sibiu. Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al instituției, a precizat pentru Ora de Sibiu că Poliția Locală a verificat situația, însă cadrul legal este limitat.

„Un echipaj al Poliției Locale a verificat situația la fața locului. Nu există un temei legal în baza căruia Poliția Locală să poată aplica o sancțiune contravențională proprietarului câinelui pentru zgomotul produs de animal. Potrivit Legii nr. 61/1991, art. 2, punctul 26, constituie contravenție tulburarea liniștii locatarilor între orele 22.00–8.00 și 13.00–14.00 de către orice persoană, prin producerea de zgomote sau larmă. Legea face referire însă la fapte săvârșite de persoane, nu de animale”, a explicat Mirela Gligore.

Sesizare către Poliția Animalelor

Autoritățile locale spun însă că nu se opresc aici. Având în vedere suspiciunile privind modul în care sunt îngrijiți câinii, Poliția Locală Sibiu va sesiza Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor.

„Poliția Locală Sibiu va înainta o sesizare către Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor, atașând nota de constatare și imaginile de la fața locului, această instituție fiind abilitată prin lege să verifice modul în care sunt îngrijite animalele de către proprietar”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Reamintim că, potrivit art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, deținătorii au obligația de a asigura animalelor un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitate de mișcare, îngrijire, atenție și asistență medicală. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și poate fi sancționată de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară sau de Inspectoratul Județean de Poliție.