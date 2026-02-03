cum s-a produs tragedia de la chirpăr: cei doi frați ar fi intrat în apă să caute un papuc

Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei de la Chirpăr, acolo unde doi frați au murit după ce au căzut în râul din spatele casei. Cei doi copii ar fi intrat în apă pentru a recupera un papuc.

Doi frați, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani, au căzut într-un râu din apropierea locuinței. Fata a fost găsită și scoasă din apă de către unchiul ei, însă băiatul a fost căutat ore întregi de echipajele din cadrul ISU Sibiu venite în sprijin. Inclusiv comunitatea s-a mobilizat la căutări. Din nefericire, cei doi copilași au murit.

Localnicii povestesc cum s-ar fi produs tragedia. Potrivit acestora, cei doi copii, împreună cu fratele lor în vârstă de 3 ani și cu o fetiță din altă familie, s-ar fi jucat luni după-amiază în apropierea râului. La un moment dat, băiatul și-a pierdut încălțămintea în apă. De teama că mama îi va certa când vor merge acasă, copiii au decis să recupereze papucul. „Și-au făcut un plan să scoată papucul, băiatul i-ar fi zis la fată că o ține el că e mai mică și ea să intre. Pe ea a luat-o apa și el s-a dus după ea. A intrat și cealaltă fată, dar ea a reușit să iasă repede. Fratele mai mic, de 3 ani, și această fată din alta familie au anunțat-o pe mamă de ce s-a întâmplat”, spune un localnic care a dorit să rămână anonim.

Fetița a fost găsită prima, dar nu a mai fost posibilă salvarea ei. Băiatul a fost descoperit în râu după mai multe ore de căutări.

Familia se pregătește acum de înmormântare, comunitatea și o asociație fiindu-i alături în aceste momente cumplite. (DETALII AICI) De menționat este că, în ultimii ani, 4 copii au murit în această familie. Părinții mai au acum un singur copil, în vârstă de 3 ani.

