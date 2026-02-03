dorinel munteanu a găsit vinovații după eșecul cu rapid. ”nu au ajutat deloc echipa”

Tehnicianul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu nu găsește încă soluțiile pentru a scoate echipa sibiană din subsolul Superligii. Sibienii au cedat marți pe ”Municipal”, 0-3 cu Rapid.

FC Hermannstadt a făcut marți seara o primă repriză decentă contra Rapidului, dar în partea secundă a arătat din nou ca o echipă de retrogradare. Giuleștenii au mai marcat de două ori în repriza secundă și au ratat și un penalty, în timp ce sibienii nu au mai ajuns la poarta oaspeților.

”La acest scor nu avem foarte multe să spunem. La toate cele trei goluri și la alte ocazii ale Rapidului, le-am făcut cadouri. Băieții au prins o zi proastă, în care eu sunt responsabil de rezultat, îmi asum acest rezultat negativ” a spus tehnicianul sibienilor la flash-interviu.

”Îmi asum responsabilitatea”

Munteanu și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul dureros cu Rapid. ”Voi discuta cu băieții, au fost foarte multe greșeli individuale. Ne-am bătut singuri, am început foarte bine jocul, Rapid nu ne-a pus absolut nicio problemă, am avut și noi ocaziile noastre, dacă marcam, altul era jocul. În repriza a doua s-a rupt jocul, am luat gol pe o greșeală individuală. Îmi asum responsabilitatea, dar sunt convins că fața echipei meciul viitor va fi alta. A fost o seară nefastă pentru noi.”

”Să pună pe masă toate problemele”

”Munti” a anunțat că jucătorii sibieni vor fi băgați miercuri în ședință. ”Vom discuta miercuri ce avem de discutat. Dacă sunt bărbați, vor pune pe masă toate problemele care au fost marți. În acest meci am făcut greșeli într-o singură repriză cât în toate meciurile mele de până acum, dar asta e situația” a punctat fostul internațional.

Dorinel Munteanu a fost dezamăgit și de jucătorii aduși în această iarnă, despre care spune că nu au ritm de joc, însă toți au venit cu acordul sau la solicitarea lui.

”Trebuia să adunăm mai multe puncte de când am preluat echipa, dar sunt mai mulți factori care țin de acest subiect. Eu împreună cu echipa, cu conducerea, vom lupta să nu retrogradăm. Nu mai vin jucătorii, cei care au venit trebuie să se acomodeze, pentru că nu au ritm, nu au ajutat deloc echipa” a mai declarat Dorinel Munteanu.

FC Hermannstadt a rămas pe locul 15 în Superliga, cu doar 17 puncte din 25 de meciuri. Sibienii vor juca vineri, la Mioveni, cu FC Argeș, o echipă care se luptă pentru play-off.