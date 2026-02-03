drama din chirpăr - dgaspc spune că familia copiilor decedați nu era în evidențe: ce se întâmplă cu copilul rămas

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a transmis precizări oficiale în legătură cu incidentul tragic din data de 02.02.2026, petrecut în localitatea Chirpăr.

Reamintim faptul că, în cursul serii de ieri, 2 februarie, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, doi copii în vârstă de 6 și 9 ani și-au pierdut viața după ce s-au înecat. Aceștia se jucau pe gheața formată deasupra apei. Din cauza greutății, aceasta s-a spart, iar micuții au căzut în apa rece.

Potrivit instituției, familia copiilor nu s-a aflat anterior în evidențele Direcției, neexistând sesizări sau informații care să fi impus intervenția autorităților până la producerea acestui eveniment.

Reprezentanții DGASPC Sibiu precizează că, în ceea ce privește copilul rămas în familie, legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. Cu toate acestea, având în vedere faptul că, în cadrul aceleiași familii, au decedat patru copii, situația este tratată ca o posibilă situație de risc.

Potrivit declarațiilor părinților și ale apropiaților, cei doi copii ar fi murit în urmă cu aproximativ doi ani, după ce s-au îmbolnăvit de pneumonie.

DGASPC Sibiu subliniază că doar în cazul în care evaluarea va indica existența unui risc iminent pentru copil vor fi inițiate, în regim de urgență, demersuri judiciare pentru instituirea unei măsuri de protecție specială.

Comunicatul DGASPC Sibiu

“Referitor la incidentul din data de 02.02.2026, în urma căruia au decedat doi minori în localitatea Chirpăr, situația familiei minorilor nu s-a aflat în evidențele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenția instituției până la acest tragic eveniment.

În ceea ce privește copilul rămas în familie, precizăm că legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. În contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiași familii, situația este tratată de DGASPC Sibiu ca o posibilă situație de risc, fapt care impune desfășurarea unei verificări și evaluări complexe, conform prevederilor legale, fără ca acest fapt să conducă automat la instituirea unei măsuri de protecție specială care să conducă la separarea copilului de familie.

În urma evaluării situației și în măsura în care se va putea concluziona că există o situație de risc iminent pentru copil în familie, vor fi efectuate demersuri, în procedură de urgență, pentru instituirea pe cale judiciară a măsurii de protecție specială. În prezent, aceste activități de verificare au fost deja inițiate, urmând ca, după finalizarea lor, să se poată concluziona și acționa potrivit legislației în domeniul protecției copilului.

Părinții și copilul vor beneficia de servicii de consiliere psihologică, măsură de suport și prevenție, cu titlu gratuit, în cadrul Centrului de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Iasmina”, serviciu social aflat în subordinea DGASPC Sibiu.

DGASPC Sibiu își exprimă regretul profund față de decesul tragic al celor doi copii.”