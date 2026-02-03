drum impracticabil într-un cartier nou din hamba: „ne afundăm în noroi” / foto video

Locuitorii de pe strada Florilor, din satul Hamba, comuna Șura Mare, reclamă starea deplorabilă a drumului care leagă cartierul de restul localității. Zona este una relativ nouă, amplasată pe un deal, iar accesul a devenit extrem de dificil, mai ales în perioadele cu ploi și zăpadă.

Pe strada Florilor locuiesc aproximativ 20 de familii, multe mutate definitiv în ultimii ani, deși inițial majoritatea construcțiilor erau case de vacanță. Strada este în pantă, fără asfalt și fără rigole pentru scurgerea apei, iar la fiecare ploaie drumul se transformă într-o adevărată capcană de noroi. „Cartierul e relativ nou, este în Hamba, pe deal. La început erau mai mult case de vacanță, dar acum s-au mutat aproximativ 20 de familii. Drumul este impracticabil, ne umplem de noroi. Problema este de foarte mulți ani, din 2022”, spune o localnică.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Disperați, oamenii au decis să se ajute singuri. Proprietarii s-au mobilizat și au strâns bani pentru a pune piatră pe drum, din fonduri proprii, însă soluția este una temporară. „Am strâns bani și proprietarii au pus piatră din banii personali. Nu avem nici măcar o rigolă pentru scurgerea apei. Chiar îmi este foarte greu să ajung acasă cu familia, mai ales că strada este în pantă”, mai spune femeia.

Oamenii cer autorităților locale amenajarea minimă a drumului, cu rigole și o soluție durabilă care să le permită accesul în siguranță la propriile locuințe, mai ales că zona nu mai este una ocazional locuită, ci un cartier în toată regula.