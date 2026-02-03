horațiu potra rămâne după gratii: decizia de marți a magistraților

Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, potrivit unei decizii pronunțate marți de Curtea de Apel București.

În același dosar, fiul său, Dorian Potra, și nepotul acestuia, Alexandru-Cosmin Potra, vor continua să fie cercetați sub măsura arestului la domiciliu.

Potrivit Digi24, instanța a respins solicitarea formulată de Dorian Potra privind ridicarea interdicției de a comunica cu tatăl său, menținând obligația de a nu lua legătura cu Horațiu Potra pe durata măsurii preventive.

„Constată legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de inculpatul Potra Horațiu. Menține măsura arestării preventive până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Constată legalitatea și temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispuse față de inculpații Potra Dorian și Potra Alexandru-Cosmin. Menține măsura arestului la domiciliu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile. Respinge cererea formulată de inculpatul Potra Dorian privind încetarea obligației de a nu comunica cu inculpatul Potra Horațiu. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia instanței.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice, precum și instigare publică.

În același dosar sunt judecați alți 20 de mercenari din gruparea sa

Dosarul îi vizează și pe apropiați ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, acesta fiind, la rândul său, judecat în aceeași cauză. Procesul se află în prezent în faza de cameră preliminară, iar următorul termen a fost stabilit pentru data de 11 februarie.

Potrivit anchetatorilor, Horațiu Potra și gruparea sa ar fi intenționat să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca haos și violențe.

Planul de acțiune ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului, întâlnire la care ar fi participat Călin Georgescu și persoane din anturajul său.

