incident grav într-un sat din județul sibiu: bărbat surprins sub un mal de pământ

Un incident grav a avut loc, marți, în jurul prânzului, în localitatea Buia din județul Sibiu. Un om a fost surprins sub un mal de pământ.
Bărbatul ar fi efectuat lucrări în localitate când a fost surprins sub un mal de pământ. La fața locului au fost trimise echipaje de prim ajutor, dar și elicopterul SMURD.
„ISU Sibiu intervine de urgență în localitatea Buia pentru a acorda asistență medicală unui bărbat surprins sub un mal. La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și elicopterul SMURD Mureș”, informează Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Intervenția este în dinamică. Revenim cu detalii!
