lista rușinii: instituții publice, școli și alte sute de firme au datorii la primăria sibiu

Direcția Fiscală Locală Sibiu a făcut publică lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante către municipalitate. Lista „rușinii” cuprinde sute de firme, dar și instituții publice și unități de învățământ.

Direcția Fiscală Locală Sibiu a publicat lista debitorilor, persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restanțe la data de 31.12.2025 și neachitate până la data întocmirii listei pentru creanțe restante mai mari de 1.000 lei.

Printre numele care se regăsesc în această listă figurează companii cu vechime și reputație pe plan local, însă majoritatea dintre ele fie se află în proces de reorganizare juridică, fie au dat faliment. Misiunea agenților fiscali sibieni pare a fi una imposibilă când vine vorba de recuperarea acestor creanțe. În total sunt 455 de debitori.

Instituții publice, hoteluri și unități de învățământ printre debitori

Pe lista debitorilor actualizată de Direcția Fiscală Locală se regăsesc companii din industria hotelieră. Printre acestea General Hotel Group SRL, adică Ramada, care are o datorie totală de 56.228,89 lei, dar și Palace Dumbrava SRL, adică Hilton, care are o datorie totală de 699.607,49 lei. De asemenea, Continental Hotels SA are o datorie totală de 16.695,97 lei, iar Perla Păltinișului SRL are o datorie de 6.718,44 lei.

Printre debitori se numără și instituții din Sibiu, cum ar fi Biblioteca Astra cu o datorie de 1.191,34 lei, dar și DGASPC Sibiu, cu datorii de 11.151,39 lei. De asemenea, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir are o datorie fiscală de 28.379 lei. Grădiniță cu Program Prelungit nr. 17 Sibiu se află pe listă cu o datorie de 1.278,88 lei, dar și Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu cu o datorie de 6.376,76 lei.

Printre debitorii cu datorii mari la Direcția Fiscală Sibiu se numără: Inter Complex SA cu 235.088,46 lei, Vitema SA cu 218.774,22 lei, Simerom SA cu 202.775,16 lei, Trans – Montana SRL cu 152.605,79 lei, Jakobs Administrare SRL cu 98.607,49 lei, Davis Light Relax cu 57.565 lei, Confecția SIB 1 SA cu 55.000,93 lei, Home & Autoconcept SRL cu 53.445,75 lei, Cofamet Industrie SRL cu 50.347,80 lei, Steaua SA cu 42.063,47 lei și Sitemani SRL cu 48.053 lei.

Lista completă poate fi consultată AICI.