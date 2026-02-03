mesaj emoționant al unei sibience pentru medicii de la ortopedie, după o operație dificilă: ”am simțit profesionalism și omenie”

O sibiancă internată la Spitalul Județean Sibiu a adus mulțumiri medicilor pentru modul profesionist în care a fost tratată.

Carmen Stănese, internată pe Secția de Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a transmis personalului medical un mesaj de recunoștință: apreciind grija, atenția și empatia de care a beneficiat pe tot parcursul tratamentului.

Carmen a căzut pe gheață, în cartierul Doamna Stanca din Sibiu, și a suferit o fractură de col femural drept, necesitând protezare. Ajunsă la spital, aceasta a fost preluată de Alin, angajat al UPU Sibiu. Acesta i-a acordat primul ajutor și a facilitat transferul rapid spre Secția de Ortopedie.

Operația, mai dificilă decât se anticipase, a fost realizată cu succes de echipa coordonată de dr. Adrian Lupean, împreună cu dr. Lidia Tocarev și medicul rezident Stan Andrei. Pacienta a mărturisit că, chiar și sub anestezie rahidiană, a simțit calmul, profesionalismul și dăruirea întregii echipe medicale.

Mesajul integral al Spitalului Județean Sibiu

“Mulțumiri aduse personalului medical al Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

Personalul medical al Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a primit mesaje de mulțumire din partea unei paciente, Carmen Stănese, internată pe Secția de Ortopedie din cadrul SCJU Sibiu. În mesajul trimis, pacienta le-a adresat medicilor și asistenților un sincer “mulțumesc” pentru grija cu care a fost tratată, dar și pentru atenția și empatia oferite.

Prezentăm mulțumirile trimise.

“Duminica dinaintea Ajunului Bobotezei 2026, o clipă de neatenție pe gheața din cartierul Doamna Stanca din Sibiu m-a adus brusc în postura de pacient. Căderea a fost urmată imediat de ajutorul trecătorilor, iar intervenția promptă a domnului Alin, angajat al UPU Sibiu, a fost ca salvarea să ajungă rapid.

Diagnosticul a fost clar: fractură de col femural drept, cu indicație de protezare. Au urmat zile și nopți grele, în care durerea și nesiguranța au fost reale, dar mult ușurate de grija, atenția și omenia personalului medical.

Operația, mai dificilă decât se anticipase, a fost dusă la bun sfârșit cu succes de echipa coordonată de dr. Lupean Adrian, alături de dr. Lidia Tocarev și medicul rezident Stan Andrei. Chiar și sub anestezie rahidiană, aflată parcă între două lumi, am simțit calmul, profesionalismul și dăruirea celor din blocul operator.

Aceeași grijă am întâlnit-o și după intervenție, în perioada de recuperare, când fiecare pas a fost un exercițiu de răbdare și încredere. În tot acest timp, am trăit convingerea că Dumnezeu lucrează prin oameni, prin mâinile și inimile celor care își fac meseria cu vocație.

Cu aleasă recunoștință, Carmen Stănese “

Dedicarea, profesionalismul și grija față de pacient sunt valori în care credem și pe care le regăsim în fiecare medic care pune omul pe primul loc.

Cuvintele dumneavoastră ne onorează și ne dau încredere că munca depusă zi de zi chiar face diferența.”

Sursă foto