mircea lucescu, în stare gravă la spital: medicii interzic transferul în străinătate

Starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu este una gravă. Antrenorul echipei naționale a României a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București.

UPDATE: Antrenorul Mircea Lucescu a trimis un mesaj de pe patul spitalului.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis antrenorul echipei naționale de fotbal.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Medicii care îl îngrijesc ar fi refuzat solicitarea acestuia de a fi transferat într-o unitate medicală din străinătate, din cauza stării sale fragile.

Potrivit Mediafax, Mircea Lucescu se află sub strictă supraveghere medicală, iar evoluția sa este atent monitorizată. Problemele de sănătate ale selecționerului s-au accentuat în ultimele luni.

În cursul anului 2025, acesta a acuzat afecțiuni cardiace, fiind internat pentru investigații amănunțite. Situația s-a complicat în luna decembrie, când Mircea Lucescu a fost diagnosticat cu gripă, iar în ianuarie a ajuns din nou la spital, cu febră ridicată.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal urmăresc cu îngrijorare situația selecționerului. În aproximativ două luni, echipa națională a României urmează să dispute barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul este programat să se joace în Turcia, iar în cazul unei victorii, tricolorii ar urma să mai susțină un duel decisiv, cu calificarea pe masă.

La nivelul FRF există incertitudini legate de capacitatea lui Mircea Lucescu de a fi apt din punct de vedere medical pentru meciurile decisive din luna martie. Deși se ia în calcul și varianta unui înlocuitor, oficialii federației consideră puțin probabil ca un antrenor de top să accepte preluarea naționalei într-un context atât de delicat.