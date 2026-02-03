noi imagini revoltătoare de la clubul ilegal din centrul sibiului: fată leșinată scoasă pe brațe, iar patronul înjură poliția, ”live” / video

Noi imagini revoltătoare au apărut din fața clubului care funcționează ilegal pe Pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu, la câteva zile după ce am dezvăluit ce se întâmplă în acest local frecventat de tineri. O tânără a fost scoasă pe brațe din local.

Pe filmările surprinse de camerele de supraveghere se vede o tânără aflată într-o stare evidentă de vulnerabilitate, dezorientată și incapabilă să se țină pe picioare. În loc să fie ajutată, aceasta este filmată cu telefonul mobil de un tânăr, în fața localului de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, care pare mai degrabă preocupat să transforme momentul într-o glumă, decât să intervină sau să ceară ajutor. Câteva minute mai târziu, tânără a fost scoasă pe brațe din curtea localului.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, tânăra ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale și ar fi fost transportată la spital.

În aceeași perioadă, din fața aceluiași local, mai mulți tineri au fost surprinși distrugând terasa unei clădiri monument istoric, aflată pe Pietonala Nicolae Bălcescu. (DETALII și Video AICI)

Citește și: Imagini revoltătoare din centrul Sibiului: mai mulți tineri distrug podeaua unui imobil monument istoric / video

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Patronul sfidează autoritățile și provoacă Poliția

Un alt episod extrem de grav este surprins într-o transmisiune live realizată chiar din clubul Shisha. Patronul localului apare într-o filmare în care înjură Poliția Română și o provoacă direct, fără nicio reținere.

„Unde e poliția? Să vină poliția!”, strigă acesta, folosind un limbaj vulgar și demonstrând o atitudine de sfidare totală față de autorități, deși localul său se află deja în atenția instituțiilor statului.

Clubul Sisha continuă să funcționeze pe Pietonala Nicolae Bălcescu, organizând petreceri și atrăgând tineri, în ciuda incidentelor repetate și a problemelor semnalate.

Dosar penal și sancțiuni de mii de lei

Polițiștii sibieni au deschis dosear penal pentru distrugere. „La această dată, în urma unei sesizări depuse în luna ianuarie 2026, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu se află în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, ca urmare a unei plângeri formulate de către o femeie, locatară în imobilul la care faceți referire. În sesizarea formulată, petenta a reclamat faptul că persoane necunoscute, clienți ai unei societăți comerciale din proximitatea locuinței sale, ar fi distrus coridorul de trecere în mod intenționat. Fapta sesizată s-ar fi produs în luna decembrie 2025. Așa cum am precizat, cercetările sunt în derulare, urmând ca la finalul acestora să fie propuse măsuri legale în consecință”, a transmis Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Citește și: Pub-ul care sfidează legea în centrul Sibiului – muzică tare, gălăgie și autorizații lipsă: Poliția Locală a dat zeci de amenzi / foto video

De asemenea, după controale polițiștii au amendat clubul cu peste 5.000 de lei. „Totodată, pentru corecta informare a opiniei publice, vă facem cunoscut faptul că în doar în ultimele 2 luni, în cadrul acțiunilor de tip razie, desfășurate de către polițiștii sibieni, și societatea care la acea dată își desfășura activitatea în imobilul indicat anterior, a făcut obiectul acestor verificări. La acțiuni au participat polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale și investigarea criminalității economice, iar în urma verificărilor efectuate, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 lei, conform O.U.G. nr. 28/1999 privind casele de marcat și au indisponibilizat suma de 177 lei.

La data de 24 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că din spațiul folosit de aceeași societate comercială se aude muzică la o intensitate ridicată. În urma celor constatate, administratorul societății comerciale a fost sancționat contravențional, conform Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu amendă în valoare de 1.500 lei”, a mai spus Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Altă societate comercială, „sub lupa poliției”

În același timp, o altă societate comercială care funcționează în zona central a municipiului Sibiu a fost verificată, darfără a fi aplicate administratorului societății sancțiuni contravenționale.

Poliția Sibiu reamintește că instituțiile competente, inclusiv administrația publică locală, acționează în limitele atribuțiilor legale pentru monitorizarea situației și analizarea tuturor sesizărilor, inclusiv din oficiu, formulate. Demersurile întreprinse au ca obiectiv respectarea cadrului legal, protejarea patrimoniului, precum și asigurarea ordinii și liniștii publice. La finalizarea verificărilor și cercetărilor aflate în curs, vor fi dispuse măsurile legale care se impun, de către autoritățile cu competență în domeniu, în vederea menținerii unui climat de siguranță și conviețuire socială pentru toți cetățenii”, a transmis Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.