oi furate din extravilanul miercurea sibiului: autori, doi adolescenți din dobârca

Ieri, 2 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au efectuat percheziții domiciliare la două locații din localitatea Dobârca, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 17 spre 18 ianuarie, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept pe proprietatea unei societăți comerciale aflate în extravilanul orașului Miercurea Sibiului, de unde ar fi sustras trei oi.

Pentru strângerea probelor și identificarea autorilor, la data de 2 februarie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi tineri, în vârstă de 15 și 17 ani, din localitatea Dobârca, bănuiți de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Miercurea Sibiului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.

FOTO https://agrointel.ro/