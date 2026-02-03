Ieri, 2 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Miercurea Sibiului au efectuat percheziții domiciliare la două locații din localitatea Dobârca, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 17 spre 18 ianuarie, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept pe proprietatea unei societăți comerciale aflate în extravilanul orașului Miercurea Sibiului, de unde ar fi sustras trei oi.
CITEȘTE ȘI: Hoții dau târcoale fermelor din Sibiu – la Cristian au încercat să fure un vițel: ”Au intrat și au fugit” / video
Pentru strângerea probelor și identificarea autorilor, la data de 2 februarie, polițiștii au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele a doi tineri, în vârstă de 15 și 17 ani, din localitatea Dobârca, bănuiți de comiterea faptelor.
Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Miercurea Sibiului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște.
Ultima oră
- Planuri mari pentru singurul spital de boli pulmonare din județul Sibiu: aparatură medicală nouă și infrastructură modernă acum 29 de minute
- Oi furate din extravilanul Miercurea Sibiului: autori, doi adolescenți din Dobârca acum o oră
- Mircea Lucescu, în stare gravă la spital: medicii interzic transferul în străinătate acum 2 ore
- Drum impracticabil într-un cartier nou din Hamba: „Ne afundăm în noroi” / foto video acum 2 ore
- Cum s-a produs tragedia de la Chirpăr: cei doi frați ar fi intrat în apă să caute un papuc acum 3 ore