pacienții cardiaci critici vor fi tratați la sibiu: investiție majoră în echipamente medicale

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a semnat contractul de finanțare pentru viitoarea unitate dedicată pacienților cardiaci în stare critică.

Un proiect important pentru sănătatea sibienilor avansează semnificativ, odată cu aprobarea finanțării care va permite dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu cu echipamente de ultimă generație, necesare înființării Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici, în cadrul Secției de Cardiologie.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Sibiu, fiind accesate fonduri nerambursabile prin Programul de Sănătate și are o valoare totală de 4.325.557,32 lei. Perioadă de implementare este de 17 luni și are ca obiectiv principal îmbunătățirea accesului la servicii medicale și creșterea calității actului medical, printr-un răspuns rapid și eficient în cazurile cardiace grave.

„Pentru a câștiga timp și a asigura o implementare eficientă, achiziția echipamentelor a fost deja demarată, cu clauză suspensivă, iar acum suntem în faza de evaluare a documentelor de calificare a operatorilor. Această abordare ne permite să accelerăm accesul pacienților la servicii medicale esențiale”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Prin acest proiect, spitalul va fi dotat cu aparatură de ultimă generație care va permite diagnostic rapid, intervenții de urgență în timp optim și monitorizare continuă a pacienților cardiaci critici, reducând necesitatea transferurilor către alte centre medicale. În bolile cardiovasculare acute, unde fiecare minut contează, această investiție poate face diferența dintre viață și moarte.

Impactul investiției este unul complex: medical, prin creșterea șanselor de supraviețuire și reducerea complicațiilor; economic, prin utilizarea mai eficientă a resurselor și scăderea costurilor generate de transferuri.

În cadrul proiectului este prevăzută achiziția de echipamente esențiale pentru funcționarea USTACC, printre care: