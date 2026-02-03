planuri mari pentru singurul spital de boli pulmonare din județul sibiu: aparatură medicală nouă și infrastructură modernă

Anul 2026 se anunță un moment-cheie în evoluția Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Conducerea spitalului și-a propus direcții strategice ambițioase, care vizează modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea accesului pacienților, investiții consistente în aparatură medicală, precum și consolidarea programelor de prevenție și educație pentru sănătate.

Despre aceste obiective și despre planurile de dezvoltare ale unității discutăm într-un interviu cu Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Care este viziunea dumneavoastră, în calitate de manager, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu în anul 2026?

Viziunea mea pentru 2026 este aceea a unui spital modern, accesibil și performant, capabil să răspundă nevoilor reale ale pacienților. Ne dorim să consolidăm poziția spitalului ca unitate de referință în județ și regiune în domeniul bolilor pulmonare, cu servicii medicale de calitate, infrastructură adecvată și personal medical bine pregătit.

Care sunt principalele obiective pe care le aveți în vedere pentru atingerea acestei viziuni?

Prioritățile pentru anul 2026 sunt clare: finalizarea unor investiții esențiale în infrastructură, îmbunătățirea accesibilității pentru pacienți, dotarea cu aparatură medicală modernă și continuarea programelor de prevenție și educație pentru sănătate. Toate aceste obiective au un scop comun: creșterea calității actului medical.

Un proiect important aflat în desfășurare este rezerva de apă a spitalului. De ce este acest obiectiv atât de important?

Rezerva de apă este vitală pentru funcționarea spitalului în condiții de siguranță, chiar și atunci când intervin situații neprevăzute. Lucrările sunt în desfășurare, iar finalizarea acestui proiect în 2026 va asigura continuitatea activității medicale, permițându-ne să ne desfășurăm în permanență activitatea cât mai aproape de parametrii normali. A fost o investiție multianuală, necesară pentru protejarea pacienților și a personalului medical, iar în acest an ne bucurăm că vom ajunge cu aceasta la bun sfârșit.

Accesibilitatea pacienților reprezintă o provocare, mai ales în cazul celor cu afecțiuni pulmonare severe. Ce soluții aveți în acest sens?

Spitalul tratează tot mai multe persoane imobilizate sau cu mobilitate redusă, ceea ce face transportul pacienților dificil. De aceea, avem în vedere amenajarea unor lifturi suplimentare, atât a unui lift de persoane în interiorul clădirii, cât și a unui lift de targă în exterior, astfel încât deplasarea pacienților să fie mai rapidă, mai sigură și mai eficientă.

Ce planuri există în ceea ce privește dotarea spitalului cu aparatură medicală?

Ca întotdeauna, investiția în aparatură medicală modernă este un obiectiv major și pentru 2026. Dorim să îmbunătățim atât capacitatea de diagnostic, cât și opțiunile de tratament pentru bolile pulmonare, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune servicii medicale, în conformitate cu standardele actuale. Sper să reușim să continuăm investițiile în aparatură, la fel ca în anii anteriori. Menționez faptul că anul trecut spitalul a fost dotat cu aparatură de peste 1 milion de lei, finanțată atât din venituri proprii, cât și din fonduri de la bugetul local, prin Agenda de Sănătate. De asemenea, au fost achiziționate dotări în vederea digitalizării spitalului din fonduri europene, printr-un proiect derulat de Consiliul Județean, în valoare de aproximativ 4 milioane de lei.

Cum veți asigura menținerea unor servicii medicale de calitate pe termen lung?

Calitatea serviciilor medicale se bazează pe mai mulți factori: competența personalului, dotările tehnice și condițiile oferite pacienților. Ne concentrăm pe respectarea protocoalelor medicale, pe îmbunătățirea continuă a infrastructurii și pe susținerea dezvoltării profesionale a personalului medical. Mă bucur foarte mult că și în acest an avem medici înscriși la cursuri pentru dobândirea de noi competențe, fapt care se va reflecta ulterior în diversificarea serviciilor medicale oferite pacienților.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu este singurul spital de boli pulmonare din județ. Ce presupune acest statut?

Acest statut implică o responsabilitate deosebită. Fiind singura unitate de acest tip din județul Sibiu, avem obligația de a deservi comunitatea la cele mai înalte standarde. Ne dorim să răspundem eficient tuturor solicitărilor și să fim un sprijin real pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare. Cred că am demonstrat și până acum că putem deservi cu succes populația atât în materie de oferire servicii medicale, cât și pe linie de conștientizare și prevenție, și, desigur, ne dorim să facem acest lucru din ce în ce mai bine.

Ce rol joacă echipa medicală în atingerea obiectivului de a deveni un spital de referință?

Echipa, formată din personal medical și personal nemedical, este esențială. Avem medici competenți, asistenți dedicați, personal auxiliar sanitar implicat și totodată personal administrativ care susține derularea în bune condiții a tuturor activităților spitalului. Cu toții pot spune că își desfășoară activitatea cu profesionalism și empatie. Un manager poate face performanță doar dacă este înconjurat de o echipă solidă; în lipsa acesteia, nici cea mai modernă infrastructură nu poate produce rezultate.

Spitalul este implicat constant în campanii de prevenție. Veți continua aceste inițiative?

Da, prevenția rămâne o direcție strategică importantă, pe care o urmăresc cu atenție, dintr-un motiv simplu – este mai ușor și eficient să previi, decât să tratezi. Vom continua campaniile de educație pentru sănătate, conștientizare și prevenție, iar campania antifumat, organizată anual în preajma Zilei Mondiale Fără Tutun – 31 mai, a devenit deja o tradiție a spitalului nostru. În acest an pregătim cea de-a IX-a ediție și, ca de fiecare dată, vom avea acțiuni care să aducă un plus de conștientizare comunității în demersul de menținere a sănătății.

Care este mesajul dumneavoastră pentru pacienți și pentru comunitatea sibiană?

Le transmit pacienților și comunității că Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu își asumă misiunea de a oferi servicii medicale de calitate, într-un mediu sigur și modern. Prin proiectele pe care le avem pentru 2026, ne dorim să fim un spital mai accesibil, mai bine dotat și mai aproape de nevoile reale ale comunității. În calitate de manager, vă asigur că voi acționa de fiecare dată cu bună credință și determinare, pentru a face cât mai mult bine comunității.