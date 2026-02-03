prea buni pentru noi: fc hermannstadt capotează acasă cu rapid, la scor de neprezentare / video foto

FC Hermannstadt a pierdut categoric marți seară pe ”Municipal”, 0-3 (0-1) cu Rapid București și rămâne pe loc direct retrogradabil.
Rapid a venit la Sibiu cu o galerie numeroasă, iar fanii feroviari au aprins și torțe înainte de startul meciului.
Aproximativ 4.500 de suporteri s-au aflat în tribune. Gazonul a fost unul foarte moale, cu denivelări, s-a alunecat mult și a dezamăgit la fel ca echipa sibiană.
Dorinel Munteanu nu a avut mari suprize în echipa de start, acolo unde noutățile au fost stoperii Stoica și Karo, indisponibili în etapa trecută.
Meciul începe în forță și după trei minute, Stancu are o acțiune bună, Albu trage de la 20 de metri și mingea zguduie transversala porții giuleștene! A fost doar un foc de paie.
Florescu este și el periculos în minutul 15 și trage violent pe lângă poartă.
La prima acțiune periculoasă, Rapid deschide scorul în minutul 26, prin D. Ciubotariu, plecat din spatele defensivei sibiene, la pasa excelentă a lui Grameni.
Sibienii fac presing, duc mingea până în preajma careului advers, unde însă rămân fără soluții. Astfel, Rapid intră la cabine în avantaj pe tabelă.
După pauză, porarul Muțiu intră în locul titularului Căbuz, care probabil a avut probleme medicale. FC Hermannstadt a fost însă din nou modestă.
După 55 de minute, pentru sibieni intră Gjorgjievski și Jair.
Luca Stancu comite fără sens penalty în minutul 59, la o fază la care Stoica a pierdut mingea în preajma propriului careu. Muțiu parează însă șutul lui Alex Dobre și menține Sibiul în meci!
Dorinel trage ultimele cartușe din minutul 63, când mizează pe Simba și Antwi, suedezul fiind la debut. Schimbările lui Dorinel nu au adus însă niciun plus, ba din contră.
În minutul 69, Rapid încheie conturile cu o execuție de excepție a lui Dina Grameni, lob de la peste 35 de metri, după ce o minge degajată rău de Muțiu.
Pe teren la Rapid intră și fostul atacant al sibienilor, Daniel Paraschiv.
Căderea sibienilor continuă și Rapid mai înscrie o dată în minutul 82 după gafa lui Ivanov, speculată de Petrila, care l-a întrecut în viteză pe Antwi și a pasat decisiv pentru Jambor.
Sibiul nu a jucat nimic pe ”Municipal” și rămâne ultima clasată în jocurile de pe teren propriu. Are doar 17 puncte din 25 de meciuri și rămâne pe loc direct retrogradabil, iar situația e din ce în ce mai complicată.
FC Hermannstadt: Căbuz (Muțiu 46) – Stancu, Karo, I. Stoica, Ciubotaru (Antwi 63) – Florescu, Ivanov, Albu (Jair 55) – Chițu (Simba 63), Afalna, Neguț (Gjorgjievski 55). Antrenor: Dorinel Munteanu
