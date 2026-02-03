primele nume confirmate la untold 2026: flo rida, kygo și the chainsmokers vin la cluj

Organizatorii festivalului UNTOLD au anunțat marți primii artiști confirmați pentru ediția din 2026, care va avea loc în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca.

Primul val de nume dezvăluite pentru UNTOLD 2026 îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, artiști care au dominat topurile internaționale și platformele de streaming în ultimul deceniu.

Potrivit Mediafax, Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiști din istoria pop-rap-ului, va urca pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cu peste 80 de milioane de discuri vândute la nivel global și hituri care au depășit pragul de un miliard de ascultări, precum „Low” sau „Good Feeling”, artistul american a redefinit muzica urbană mainstream, transformând-o într-un fenomen global.

Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generații de hip-hop și pop, vine la Cluj cu un portofoliu impresionant de piese care domină platformele de streaming. „Sunflower”, colaborarea sa cu Post Malone, a depășit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify, fiind una dintre cele mai ascultate piese din istoria platformei și consolidând statutul artistului ca reper al sound-ului mainstream contemporan.

Kygo, pionierul tropical house, este recunoscut drept unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune din istoria muzicii dance. Producțiile sale au adunat miliarde de streamuri la nivel global, iar piese precum „Firestone” sau „It Ain’t Me” au depășit împreună 3 miliarde de ascultări. În 2022, Kygo a intrat în istorie ca primul DJ care a susținut un show în cadrul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice.

The Chainsmokers, duo-ul care a lansat „Closer”, una dintre cele mai ascultate piese din toate timpurile, cu peste 3,5 miliarde de streamuri, au redefinit granița dintre muzica pop și electronică. Câștigători ai unui premiu Grammy și autori ai unor hituri globale precum „Something Just Like This” sau „Don’t Let Me Down”, artiștii rămân un reper pentru generațiile care au crescut cu sound-ul lor.

Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artiști europeni ai ultimului deceniu, a impus un stil melodic house care a cucerit topurile internaționale prin piese precum „Where Are You Now”, cu 1,6 miliarde de streamuri, sau „Are You With Me”, care a depășit 1,3 miliarde de ascultări.

Lineup-ul primului val este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki și Mestiza, artiști care aduc pe scena UNTOLD stiluri diferite și perspective muzicale diverse, extinzând experiența festivalului dincolo de orice limită de gen.

Organizatorii anunță că, în perioada următoare, vor fi dezvăluite și alte nume importante pentru ediția din 2026.

