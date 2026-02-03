se strâng bani pentru familia copiilor morți la chirpăr. primar: „îi vom ajuta cu înmormântarea”

Doi copilași au murit luni la Chirpăr după ce au căzut în râul din spatele casei. Familia se pregătește acum de înmormântare, în timp ce localnicii, împreună cu primarul și preotul satului, strâng bani pentru a-i ajuta în această perioadă teribilă.

Teribilul eveniment s-a petrecut luni după-amiază. Doi frați, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani, au căzut într-un râu din apropierea locuinței. Fata a fost găsită și scoasă din apă de către unchiul ei, însă băiatul a fost căutat ore întregi de echipajele din cadrul ISU Sibiu venite în sprijin. Inclusiv comunitatea s-a mobilizat la căutări. Din nefericire, cei doi copilași au murit.

Bani pentru înmormântarea copiilor

Comunitatea din Chirpăr se mobilizează acum pentru a strânge bani pentru familia îndoliată. Primarul Eugen Feldeoiu spune că a discutat cu preotul satului pentru a face o colectă.

„Ei locuiesc la periferia satului, iar tatăl lor știu că lucra la niște oameni la vaci. Din câte știu eu îi trimiteau la școală. Eu am vorbit și cu preotul să facem o chetă pentru înmormântare. Acum sunt acasă bolnav, dar o să vorbesc și cu viceprimarul să vedem dacă le putem da un ajutor de la primărie, să vedem dacă se poate să îi ajutăm”, a spus primarul comunei Chirpăr.

Asociația Speranță și Zâmbet a anunțat, de asemenea, că se va ocupa de înmormântare. „Noi o să ne ocupăm de tot ce înseamnă înmormântare, vom lua pentru priveghi toate cele necesare. Am luat deja contact cu o firmă care se va ocupa de asta. Vrem să luăm asta de pe capul părinților, dacă durerea nu le-o putem lua. Costurile sunt asigurate din fondul de urgență al asociației”, a precizat Jenny Rasche de la Asociația Speranță și Zâmbet.

Primar: „Castorii fac baraje și se acumulează bălți”

În apropiere de casa familiei din Chirpăr se află râul în care s-au înecat cei doi copilași. Potrivit primarului, în unele zone apa este adâncă din cauza castorilor care au făcut baraje.

„Este un râu care trece prin sat, le vreo 200 de metri de casa lor. Sunt mulți castori care au făcut baraje și s-au acumulat bălți, iar apa era mai mare acolo. Apa aceasta vine de la Veseud și peste tot sunt numai baraje de la castori. Ei s-or fi dus acolo, nu știm ce s-a întâmplat”, a spus primarul.

Inclusiv părinții copiilor declarau, în cursul serii trecute, că apa are undeva la 3 metri adâncime în zona în care micuții au căzut, din caza barajelor făcute de castori.

Patru copii decedați în aceeași familie

În cadrul aceleiași familii, 4 copii au murit în ultimii ani. Doi dintre ei au decedat luni după ce au căzut în râu, iar alți doi ar fi murit din cauza unei pneumonii. Părinții mai au acum un singur copil, în vârstă de 3 ani.

Reprezentanții DGASPC Sibiu precizează că, în ceea ce privește copilul rămas în familie, legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. Cu toate acestea, având în vedere faptul că, în cadrul aceleiași familii, au decedat patru copii, situația este tratată ca o posibilă situație de risc.

