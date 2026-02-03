un jucător de la fc hermannstadt, resemnat după eșecul cu rapid: ”am oprit motoarele, nu știu de ce”

FC Hermannstadt a pierdut clar pe ”Municipal”, 0-3 cu Rapid și mijlocașul sibienilor, Eduard Florescu nu a găsit explicații pentru repriza secundă, una foarte slabă.

Venit în această iarnă la Sibiu, Eduard Florescu este titular meci de meci pentru FC Hermannstadt.

Mijlocașul sibienilor nu a înțeles jocul foarte slab al echipei sale în repriza a a doua a meciului de pe ”Municipal” cu giuleștenii, în care și-a pierdut echilibrul defensiv.

”Este o înfrângere dureroasă, dar cred că în prima repriză am controlat jocul. A doua repriză, în loc să mergem montați, am mai oprit din motoare. Nu știu de ce n-am intrat și în a doua repriză la fel. În prima repriză, ei au avut doar o singură ocazie, dar doua repriză a fost ceva mai dificil pentru noi. Cred că merităm să fim mult mai sus. Trebuie să avem încredere în noi, trebuie să scăpăm de acest trac”, a spus Florescu la flash-interviu, după eșecul drastic cu Rapid, scor 0-3.

FC Hermannstadt este cea mai slabă echipă din campionat în meciuririle de pe teren propriu în acest sezon, în care a reușit un singur succes din 13 jocuri!

Sibienii sunt pe locul 15 în sezonul regular, cu doar 17 puncte din 25 de meciuri.