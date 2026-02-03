val de frig peste românia: zile cu ger, vânt puternic și temperaturi de până la minus 9 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări pentru intervalul 3–5 februarie, atenționând asupra temperaturilor deosebit de scăzute, intensificărilor vântului, ninsoarei viscolite la munte și riscului de polei și ghețuș.

Marți, în regiunile sudice și estice, temperaturile maxime vor fi între -8 și 0 grade, iar cele minime între -9 și -3 grade. În Oltenia, Dobrogea, Moldova și Muntenia, valorile termice vor fi cu 7–9 grade sub media normală pentru această perioadă.

Potrivit Mediafax, vântul va avea intensificări din seara zilei de marți în sud-vestul țării și, din dimineața zilei de miercuri, și în zonele estice și montane, cu viteze de 40–50 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor depăși 70–80 km/h, viscolind ninsoarea. În județele Caraș-Severin și Timiș, rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în Munții Banatului și Carpații Meridionali la 90–100 km/h.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării: ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. În zonele sud-vestice, centrale și nord-estice se poate forma polei sau ghețuș.

ANM recomandă prudență, evitarea deplasărilor inutile în zonele afectate și atenție sporită la drumurile acoperite cu gheață sau zăpadă. Situația va fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări imediate.