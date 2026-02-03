vreme schimbătoare în februarie: unde va fi mai cald și în ce zone revine iarna

Administrația Națională de Meteorologie anunță că luna februarie va aduce o vreme neuniformă în România, cu diferențe semnificative de la o regiune la alta.

Potrivit meteorologilor, în timp ce unele zone vor avea temperaturi peste mediile normale ale perioadei, în altele sunt așteptate episoade de ger și ninsori.

Potrivit Mediafax, pentru intervalul 2-9 februarie, ANM estimează valori termice mai ridicate decât cele specifice săptămânii în regiunile vestice, nord-vestice, centrale și în zonele montane. În schimb, temperaturile vor fi mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord-est a țării. În restul teritoriului, regimul termic va fi, în general, apropiat de normal.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud și sud-est, în timp ce în nordul Carpaților Orientali se vor înregistra cantități local deficitare. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor menține în limite normale pentru această perioadă.

În săptămâna 9-16 februarie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, dar mai scăzute în extremitatea de nord-est. Restul țării va avea valori termice apropiate de cele specifice intervalului. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivel național, cu un accent mai pronunțat în regiunile sudice.

Pentru perioada 16-23 februarie, ANM prognozează temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de mediile climatologice. Regimul pluviometric va fi excedentar în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se va situa în jurul normalului.

În ultima săptămână analizată, 23 februarie-2 martie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi, în general, apropiate de cele normale în toate regiunile

FOTO https://www.msnews.ro/