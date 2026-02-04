bătaie cu lopeți la o spălătorie din vurpăr: 3 tineri trimiși în judecată

Doi tineri din Nocrich au fost bătuți, vara trecută, de trei indivizi de 18 și 19 de ani. Scandalul a avut loc într-o spălătorie auto de pe raza localității Vurpăr, victimele fiind atacate cu bâte și lopeți. Agresorii au fost trimiși de curând în judecată.

Conflictul a avut loc în 3 august 2025, aproape de miezul nopții, într-o spălătorie auto aflată pe strada Complexului din localitatea Vurpăr, și a pornit spontan.

Potrivit datelor din rechizitoriu, cei trei agresori, de 18 și 19 ani, au tăbărât pe alți doi tineri, de 19 și 21 de ani, aflați în spălătorie. Ei i-au lovit cu bâte și cu lopeți, după care au distrus și autoturismul în care aceștia s-au adăpostit.

În urma agresiunii, unul dintre tineri a avut nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale, iar celălalt, de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

În ceea ce îi privește pe agresori, ei au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Instanța a dispus începerea judecății în 3 februarie 2026.