cătălin botezatu, jefuit la londra: a rămas fără un ceas de 2 milioane de lire

Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost victima unui jaf la Londra, unde ar fi rămas fără un ceas extrem de rar, evaluat la aproximativ două milioane de lire sterline.

Incidentul ar fi avut loc joi, 29 ianuarie, în jurul orei locale 23:50, în Berkeley Square, situată în cartierul exclusivist Mayfair din Londra, zonă cunoscută pentru numărul mare de jafuri care vizează bunuri de lux.

Potrivit Adevărul, ceasul furat este un Richard Mille din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare și exclusiviste colecții de ceasuri din lume. Potrivit News, piesele din această serie sunt sculptate din blocuri de cristal de safir și există în doar câteva variante: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 și RM 52-05.

Modelele Richard Mille din seria Sapphire sunt extrem de căutate în rândul celebrităților.

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că un suspect a fost reținut în acest caz. Este vorba despre Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, care a fost acuzat de jaf și arestat preventiv sâmbătă, în urma unei decizii a Curții de Magistrați de la Westminster.

FOTO Cătălin Botezatu Facebook