consilierul local psd sebastian forir precizează: sibiul nu se mai poate dezvolta pentru că nu mai are teren!

Consilierul local PSD, Sebastian Nicolae Forir, a condamnat în termeni duri, în cadrul ședinței Consiliului Local Sibiu, absența unei dezbateri reale asupra dezvoltării orașului, arătând că principalul obstacol în calea investițiilor îl reprezintă lipsa terenurilor disponibile.

În intervenția sa, Sebastian Forir a arătat că discuțiile din Consiliu se rezumă de prea mult timp la schimburi de acuzații politice, fără a aborda problema de fond. „Sibiul nu se mai poate dezvolta pentru că nu mai are teren. Fără teren, nu există investiții. Restul sunt povești”, a declarat consilierul local.

Acesta a atras atenția asupra faptului că autoritățile evită constant subiecte sensibile, precum zona inundabilă a orașului, soluțiile tehnice posibile, lucrările de apărare sau posibilitatea scoaterii unor terenuri din această zonă, acolo unde acest lucru se poate face în siguranță. Sebastian Forir a propus ca, după clarificarea situației terenurilor, să fie aduși la aceeași masă parlamentari, reprezentanți ai instituțiilor, urbaniști și specialiști, pentru a decide direcția de dezvoltare a municipiului.

Un alt punct important ridicat de consilier a vizat urbanismul și viitorul centrului istoric al Sibiului. Acesta s-a declarat împotriva transformării restaurantelor și cafenelelor în simple spații comerciale. „Nu vreau un centru istoric plin de magazine cu magneți de frigider, tricouri și suveniruri. Sibiul nu este un mall în aer liber, este un oraș viu”, a spus consilierul local.

În acest context, a cerut ca viitorul Plan Urbanistic General să prevadă funcțiuni clare, dar flexibile, care să permită atât alimentație publică, cât și spații comerciale, fără restricții pe care le consideră „absurde” și dăunătoare inițiativei private și identității orașului. Potrivit lui Forir, proprietarii și investitorii ar trebui să aibă libertatea de a alege tipul de activitate, nu să fie constrânși într-o singură direcție. Sebastian Forir a subliniat că rolul său în Consiliul Local nu este acela de a asista la dispute politice, ci de a susține „dezvoltarea reală a Sibiului”, chiar dacă pozițiile exprimate sunt incomode pentru unii.