copiii morți înecați la chirpăr vor fi înmormântați lângă frații lor

Ce doi copilași din Chirpăr, care au murit după ce au căzut în pârâul din spatele casei, vor fi înmormântați joi lângă frații lor.

Doi frați, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani, au căzut într-un pârâu din apropierea locuinței la Chirpăr. Micuții ar fi intrat în apă pentru a căuta un papuc, dar nu au mai putut ieși. Cei doi au fost declarați decedați de echipajele medicale venite în sprijinul lor. Tragicul eveniment a avut loc duminică.

Familia se pregătește acum de înmormântare, comunitatea și o asociație fiindu-i alături în aceste momente cumplite. (DETALII AICI) Cei doi copilași vor fi îngropați lângă ceilalți doi frați ai lor, care au murit în ultimii ani din cauza unei boli. Slujba de înmormântare va avea loc joi.

Vă reamintim că reprezentanții DGASPC Sibiu au precizat că, în ceea ce privește copilul rămas în familie, legislația în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecție specială. Cu toate acestea, având în vedere faptul că, în cadrul aceleiași familii, au decedat patru copii, situația este tratată ca o posibilă situație de risc.