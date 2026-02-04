criză de asistenți maternali într-o țară cu mulți români: 10.000 de posturi disponibile

Marea Britanie, una dintre țările europene cu o comunitate numeroasă de români, se confruntă cu o criză majoră în sistemul de protecție socială și a anunțat un amplu plan de recrutare.

Autoritățile britanice vor să angajeze 10.000 de asistenți maternali, într-o încercare de a salva un sistem aflat sub presiune tot mai mare.

Potrivit Mediafax, guvernul de la Londra a lansat o campanie națională de recrutare, prin care încearcă să atragă cât mai multe persoane în sistemul public de îngrijire a copiilor vulnerabili. Inițiativa face parte dintr-un program în valoare de 88 de milioane de lire sterline.

Planul este promovat inclusiv în rândul tinerilor care, în mod tradițional, nu se orientează spre acest tip de activitate. Autoritățile susțin că vor fi eliminate reguli considerate învechite și că va fi îmbunătățit sprijinul oferit îngrijitorilor, pentru a face profesia mai atractivă.

Executivul britanic și-a propus ca toți cei 10.000 de asistenți maternali să fie recrutați până la următoarele alegeri parlamentare. Obiectivul declarat este relansarea unui sistem esențial pentru protecția copiilor aflați în situații de risc.

Anunțul a fost salutat de organizațiile din domeniul protecției sociale, însă acestea avertizează că simpla recrutare nu este suficientă. Reprezentanții sectorului cer investiții suplimentare și o reducere semnificativă a birocrației.

Și îngrijitorii din sistem susțin că problemele sunt mult mai profunde. Potrivit acestora, criza actuală nu poate fi rezolvată doar prin angajarea de personal nou.

„Sistemul are nevoie de o revizuire completă, nu doar de puțină rearanjare. Aproape toată lumea este la capacitate maximă acum”, a declarat Jamie Hirst.

În ultimii zece ani, guvernele britanice au lansat mai multe campanii de recrutare și au propus diverse reforme. Măsurile nu au produs însă efectele așteptate, iar dificultățile din interiorul sistemului de protecție socială s-au adâncit.

FOTO https://studyhub.org.uk/