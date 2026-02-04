criză de judecători în justiție: aproape 800 de posturi sunt neocupate

Numărul posturilor vacante de judecător la nivel național a ajuns la 759, iar Consiliul Superior al Magistraturii cere autorităților o derogare pentru organizarea concursului de admitere în magistratură, după modelul aplicat în domeniile sănătății și educației.

Potrivit unui comunicat al CSM, Secția pentru judecători a solicitat, încă din ianuarie 2026, adoptarea de măsuri legislative care să permită accesul la magistratură al persoanelor cu minimum 5 ani vechime în funcții juridice. „Până în prezent nu au fost adoptate astfel de măsuri, iar Consiliul nu a fost informat de motivele pentru care o derogare în justiție nu este posibilă, deși deficitul de personal este cel puțin comparabil cu cel care a permis derogări în alte domenii”, se arată în comunicat.

Potrivit Mediafax, numărul posturilor vacante de judecător a crescut de la 751 în luna precedentă, menținându-se un deficit de aproximativ 15%. Reprezentanții Secției pentru judecători avertizează că funcționarea instanțelor continuă să fie „grav afectată, în detrimentul protejării și garantării drepturilor și libertăților cetățenilor”.

În 2025, Secția pentru judecători a apelat la toate procedurile legale pentru numirea judecătorilor, astfel:

174 de absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, promoția 2023–2025, au fost numiți judecători stagiari între iunie și octombrie 2025;

22 de procurori au fost numiți judecători în urma procedurii desfășurate în mai 2025;

în perioada octombrie 2024–aprilie 2025, examenul de capacitate a dus la numirea a 162 de judecători;

7 foști judecători au fost reîncadrați în funcție începând cu septembrie 2025;

concursul de admitere în magistratură, inițiat în 2024, a ocupat 104 posturi începând cu mai 2025.

Secția pentru judecători subliniază că actualele blocaje legislative amplifică criza de personal din instanțe și că nu există mecanisme legale alternative pentru ocuparea rapidă a posturilor vacante, iar numărul absolvenților INM și al judecătorilor care promovează examenul de capacitate nu este suficient pentru acoperirea deficitului.

