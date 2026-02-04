cum se simte muncitorul surprins sub un mal de pământ la buia: e internat în continuare la spital

Un incident deosebit de grav a avut loc, marți după-amiază, în localitatea Buia din județul Sibiu. Un muncitor a fost suprins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări. De ieri el este internat în spital. 

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 37 de ani, a fost surprins sub un mal de pământ în timp ce efectua o lucrare la Buia. Salvatorii de la ISU Sibiu au venit imediat în sprijin, iar omul a fost scos la suprafață. 

În cursul zilei de marți, el a fost transportat la spital, având un traumatism toracic. De atunci e internat la Județean, sub atenta supraveghere a medicilor. 

„În data de 3 februarie, pacientul a fost preluat de UPU, internat în secția Neurochirurgie și continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, informează Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.

Ultima oră