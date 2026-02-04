cum se simte muncitorul surprins sub un mal de pământ la buia: e internat în continuare la spital

Un incident deosebit de grav a avut loc, marți după-amiază, în localitatea Buia din județul Sibiu. Un muncitor a fost suprins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări. De ieri el este internat în spital.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 37 de ani, a fost surprins sub un mal de pământ în timp ce efectua o lucrare la Buia. Salvatorii de la ISU Sibiu au venit imediat în sprijin, iar omul a fost scos la suprafață.

În cursul zilei de marți, el a fost transportat la spital, având un traumatism toracic. De atunci e internat la Județean, sub atenta supraveghere a medicilor.

„În data de 3 februarie, pacientul a fost preluat de UPU, internat în secția Neurochirurgie și continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate”, informează Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.