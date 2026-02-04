daniel niculae, mesaj ferm despre antrenorul dorinel munteanu: ”o să vedeți!”

Deși FC Hermannstadt nu iese din subsolul clasamentului, președintele clubului sibian, Daniel Niculae anunță stabilitate pe banca tehnică și că antrenorul Dorinel Munteanu se bucură în continuare de tot sprijinul conducerii.

După o perioadă de absență din media, președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a vorbit din nou public marți seară și și-a întărit susținerea pentru antrenorul Dorinel Munteanu.

”Rămâne încrederea în Dorinel Munteanu, o să vedeți că o să jucăm din ce în ce mai bine de la o etapă la alta și o să acumulăm foarte multe puncte. Am mare încredere în Dorinel că o să facă o treabă foarte bună” a spus Niculae într-o intervenție telefonică la Digi Sport.

”Am comis foarte multe erori defensive”

Fostul atacant a recunoscut franc că sibienii au jucat foarte slab în a doua repriză cu Rapid, în care au primit două goluri și nu au ajuns la poarta adversă.

Foto: Sport Pictures

”Prima repriză nu a fost rea, parcă a fost un plus pentru noi, chiar dacă Rapid a avut posesia, este echipa cu jucători de mare calitate și care se va bate pentru câștigarea campionatului. Însă, a doua repriză a fost foarte slabă, am comis foarte multe erori defensive, a fost și dorința de a egala, fondul de joc din prima repriză a fost bun spre foarte bun, pe alocuri. Această încredere a făcut să ne pierdem luciditatea, iar Rapid nu te iartă. Nu pot să vorbesc despre schimbări, s-au făcut și la Slobozia și acolo am câștigat punctele” a subliniat conducătorul lui FC Hermannstadt.

”Am făcut transferuri bune”

Daniel Niculae așteaptă răspunsul jucătorilor vineri, la Mioveni, contra lui FC Argeș. Șeful clubului sibian este convins că cei cinci jucători aduși în iarnă vor ajuta echipa să se salveze.

”Trebuie să ne revenim fizic după această înfrângere usturătoare, avem un meci foarte dificil la Mioveni. Trebuie să arătăm un fotbal mai bun și să reușim un rezultat pozitiv vineri cu FC Argeș. Și noi am făcut transferuri bune, dar pentru noi, sper să ne ajute jucătorii pe care i-am adus în această iarnă, au dovedit la antrenamente și cu Slobozia că sunt fotbaliști buni. Îmi doresc să acumulăm puncte cât mai repede și să reduc ecartul față de locurile din față, s-a rupt un pic clasamentul” a încheiat Daniel Niculae.