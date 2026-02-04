furt de lemn ca pe vremuri: doi tineri din brateiu prinși cu căruța plină de salcâm

Ieri, 3 februarie, în jurul orei 18:00, polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au depistat în localitatea Brateiu doi localnici care transportau material lemnos cu ajutorul unei căruțe.
Verificările au arătat că cei doi, în vârstă de 18 și 22 de ani, au pătruns în fondul forestier din extravilanul localității și au tăiat ilegal un arbore de salcâm. Materialul lemnos, în cantitate de 0,63 mc, a fost încărcat pe atelaj pentru a fi dus la domiciliu.
Materialul lemnos și căruța au fost ridicate și predate în custodia unui reprezentant al ocolului silvic din zonă.
