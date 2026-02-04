gest de solidaritate la mediaș: clădire iluminată în portocaliu și donații de păr pentru bolnavii de cancer

Primăria Municipiului Mediaș, alături de Asociația Trăim Ca’n Cer, va marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, pe 4 februarie 2026, printr-o acțiune simbolică menită să exprime solidaritatea și sprijinul față de persoanele afectate de bolile oncologice.
Cu această ocazie, clădirea asociației, situată pe strada I.G. Duca, va fi iluminată în culoarea portocaliu, culoare utilizată la nivel internațional pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, simbolizând speranța și solidaritatea cu pacienții oncologici.
Tot în acest context, Fundația Hair Matching, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș și Asociația Trăim Ca’n Cer, demarează o campanie de donații de păr, destinată realizării de peruci din păr natural pentru persoanele care suferă de afecțiuni oncologice.
Persoanele interesate pot dona păr în cadrul saloanelor partenere din municipiul Mediaș, care au afișul campaniei expus la sediile lor.
De asemenea, astăzi, începând cu ora 18:00, la sediul Asociației Trăim Ca’n Cer va avea loc o discuție deschisă, dedicată informării, conștientizării și dialogului despre prevenție, diagnostic și sprijinul acordat pacienților oncologici.
Prin aceste acțiuni, organizatorii își propun să crească gradul de conștientizare asupra luptei împotriva cancerului și să transmită un mesaj de susținere tuturor celor care duc această luptă zi de zi.
Ultima oră
- Gropi apărute după dezgheț pe mai multe străzi din Sibiu: Primăria ne-a dezvăluit când încep plombările / foto acum 4 minute
- Se pun în vânzare biletele pentru Turcia – România: cât costă și de unde se cumpără acum 5 minute
- Remiză cu goluri pentru ”călăreții roșii” în amicalul de la Blaj acum 22 de minute
- Microbuze școlare verificate în tot județul Sibiu: poliția a dat amenzi și a reținut un permis acum 26 de minute
- Părerile sibienilor despre cazurile de violență din școli. „Totul pleacă de la educație” / video acum 32 de minute