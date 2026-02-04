gropi apărute după dezgheț pe mai multe străzi din sibiu: primăria ne-a dezvăluit când încep plombările / foto

Primăria anunță că urmează să intervină pe mai multe străzi din municipiul Sibiu unde au apărut gropi în carosabil în urma dezghețului. Printre arterele afectate se numără strada Oslo, strada Cuptorului, dar și strada Mirăslău.

Reprezentanții Primăriei Sibiu infomrează că au început lucrările de plombare „la rece” a gropilor apărute în urma înghețului și dezghețului. „După sezonul rece, când carosabilul a fost supus acțiunii temperaturilor foarte scăzute și variațiilor generate de îngheț și dezgheț, au apărut o serie de defecte punctuale. În această perioadă cu vreme rece intervenim local pentru plombarea defectelor mai pronunțate cu asfalt «la rece»”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

În paralel, autoritățile locale efectuează o inventariere a tuturor defectelor apărute pe străzile din oraș pe parcursul iernii. „Ca în fiecare an, la începutul primăverii, firma contractată de Primăria Sibiu pentru astfel de lucrări va interveni pentru reparații, punctuale sau ale întregului covor asfaltic, pe mai multe străzi din oraș. Aceste acțiuni vor începe imediat ce temperaturile vor crește și se va putea lucra cu asfalt cald. Vom anunța începerea acestor intervenții și locațiile în care se vor desfășura reparațiile mai ample”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

„Cratere” în Țiglari și Hipodrom III

Locuitorii din cartierul Țiglari susțin că Primăria Sibiu trebuie să intervină pe mai multe străzi afectate de fenomenul de îngheț–dezgheț. „Toate străzile sunt pline de gropi după zăpadă și nimeni nu face nimic. Tot cartierul Țiglari e plin de gropi”, a spus un sibian.Străzile Oslo, Cuptorului și Klagenfurt nu sunt sigurele afectate de dezghez.

Mai multe gropi au apărut și pe strada Mirăslău, vizavi de Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu.

