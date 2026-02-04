incendiu la copșa mică: a luat foc un transformator electric

Pompierii sibieni au fost solicitați să intervină la Copșa Mică pentru a lichida un incendiu care a izbucnit la un transformator electric.
O autospecială de stingere și un echipaj SMURD au intervenit la fața locului.
„Incendiul se manifesta cu degajări de fum. Incendiul a fost lichidat prompt, transformatorul fiind afectat de incendiu. Pompierii au salvat un autoturism parcat în apropiere”, a precizat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit electric produs la transformator.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
