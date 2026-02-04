incendiu provocat intenționat la copșa mică: un autocamion a ars complet în toiul nopții

Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:10, în orașul Copșa Mică.

Acolo, un autocamion dezafectat și abandonat a fost cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Mediaș, care au mobilizat două autospeciale de stingere, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, iar autocamionul a fost distrus în totalitate de foc.

În urma intervenției rapide, pompierii au reușit să salveze un autotrailer aflat în apropierea autocamionului incendiat, prevenind extinderea flăcărilor și producerea unor pagube suplimentare.

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este acțiunea intenționată a unei persoane.