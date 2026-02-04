începe construirea celui mai așteptat giratoriu de pe dn1, între sibiu și brașov

Un nou sens giratoriu urmează să fie amenajat pe DN 1, pe tronsonul Brașov – Sibiu, în zona de intrare în orașul Avrig, una dintre cele mai aglomerate porțiuni de drum din zonă.

Intersecția este cunoscută pentru traficul intens de la orele de vârf și pentru numărul ridicat de accidente rutiere produse de-a lungul timpului.

Potrivit BizBrașov, proiectul a fost scos la licitație încă din septembrie 2024 de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, însă procedura s-a întins pe mai bine de un an, din cauza mai multor contestații. Acestea au fost soluționate abia recent, de Curtea de Apel București, permițând finalizarea licitației.

La procedură au fost depuse cinci oferte, iar câștigătoare a fost desemnată compania Porr Construct. Valoarea contractului se ridică la 4.172.617,39 lei fără TVA, sub valoarea estimată inițial, de 5.146.226,06 lei cu TVA.

Ce conține caietului de sarcini

Sensul giratoriu va avea o insulă centrală cu raza de 12 metri și o rază de girație de 17,2 metri. Partea carosabilă a căii inelare va avea o lățime de 7,20 metri, fiind prevăzută cu o singură bandă de circulație. În zona insulei centrale va fi realizată umplutură de pământ, iar stratul superior, de 30 cm, va fi din pământ vegetal, urmând să fie însămânțat cu gazon.

Proiectul mai prevede amenajarea unor insule separatoare pentru organizarea și separarea sensurilor de circulație, cu acces din calea inelară, în scopul creșterii siguranței rutiere și fluidizării traficului.

Lucrările vor avea o durată de execuție de patru luni, iar constructorul va asigura o garanție de trei ani pentru investiția realizată.