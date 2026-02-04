indivizii care au jefuit un nepalez la șelimbăr, trimiși în judecată: riscă să facă pușcărie

Cei doi indivizi care au jefuit un cetățean străin la Șelimbăr, în toamna anului trecut, au fost trimiși în judecată. Tâlharii l-au amenințat cu un briceag, i-au furat telefonul și și-au transferat bani din contul lui.

Totul s-a petrecut în 24 octombrie 2025 într-un imobil din Șelimbăr. Bărbatul, cetățean nepalez, în vârstă de 27 de ani, a fost prădat de cei doi. În timp ce femeia i-a smuls telefonul mobil din mână, celălalt tâlhar l-a amenințat cu un briceag să îi spună codul PIN de la cardul bancar. Imediat, hoața și-a transferat suma de 1.882 lei în contul său. După această scenă, cei doi i-au dat telefonul înapoi și au plecat de la fața locului.

De curând, instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății în cauza ce îi privește pe cei doi inculpați. Amândoi sunt acuzați de tâlhărie calificată, acces ilegal la un sistem informatic/complicitate la acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos/complicitate la efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Femeia are 23 de ani și este din județul Constanța, dar locuiește fără forme legale la Cașolț. Bărbatul are 39 de ani și este sibian, nu are loc de muncă și are antecedente penale.