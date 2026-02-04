întreținerea parcurilor din sibiu costă aproape 10 milioane lei: contractul, pe 3 ani

Municipalitatea a scos la licitație contractul pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi din municipiul Sibiu. Acesta are o valoare de aproape 10 milioane de lei și se va încheia pe o perioadă de 3 ani.

Primăria caută o firmă care să cosească iarba și buruienile din parcuri, de pe aliniamentele stradale, din cartiere și din alte zone verzi ale orașului. De asemenea, aceasta va trebui să se ocupe de tunderea mecanizată a gazonului, tunderea gardurilor vii și de curățarea terenurilor ocupate de specii invazive.

Contractul va fi încheiat pe 6 loturi. Primul se referă la „cosit cu timer iarba și buruieni în parcuri și aliniamente stradale”, în perioada martie-noiembrie, pe o perioadă de 3 ani. Se estimează că vor fi cosiți 6.104.889 metri pătrați în această perioadă. Al doilea lot se referă la cosit cu timer iarba și buruieni în scuaruri și zone verzi, al treilea lot presupune cosirea cu timer iarba și buruieni din cartiere, al patrulea lot presupune tunderea gazonului cu mașina cu colectare și transport la sediul serviciului, al cincilea presupune întreținerea zonelor plantate cu flori anuale, plante perene, arbuști, trandafiri, prin îndepărtarea buruienilor. Lotul 6 presupune tunderea gardului viu din municipiu, iar lotul 7 presupune curățarea terenurilor ocupate de specii invazive.

Ofertantul va trebui să facă dovada că are acces la toate resursele tehnice și logistice minimale. De asemenea, ofertantul va trebui să aibă o echipă formată din experți cheie, precum un manager de contract, un coordonator de echipă și un responsabil SSM, dar și zeci de muncitori care să presteze serviciile.

Valoarea contractului este estimată la 9.917.347 lei.