lege inițiată de raluca turcan: acces la informații prin video subtitrat și limbajul semnelor pentru persoanele cu dizabilități

Deputatul de Sibiu, Raluca Turcan, anunță un pas important pentru persoanele cu dizabilități: avizarea, în unanimitate, a unui proiect de lege care va crește accesibilitatea în serviciile sociale dedicate persoanelor cu handicap.

Raluca Turcan subliniază că este o obligație umană și morală ca societatea să devină mai accesibilă și mai incluzivă, iar legea propusă de ea introduce obligații clare pentru furnizorii de servicii sociale acreditați, fie publici, fie privați, care lucrează cu persoane cu dizabilități.

Potrivit proiectului de lege, acești furnizori vor fi obligați să adapteze informațiile în format Braille, audio sau video subtitrat, interpretate în limbaj mimico-gestual sau în limba semnelor române, precum și comunicare augmentativă și alternativă.

Mesajul integral al deputatului de Sibiu, Raluca Turcan

“Avem obligația umană de a construi o lume mai accesibilă, mai incluzivă pentru persoanele cu handicap.

Mulțumesc colegilor din Comisia pentru învățământ care au avizat astăzi, în unanimitate, proiectul de lege propus de mine, care instituie o obligație expresă pentru furnizorii de servicii sociale acreditați, publici sau privați, destinați persoanelor cu handicap, să asigure accesibilizarea informațiilor, comunicărilor, procedurilor interne şi mediului informațional, în funcție de tipul de dizabilitate al beneficiarilor direcți.

Astfel, furnizorii vor trebui să asigure materiale accesibile de tipul: Braille, audio, video subtitrat, interpretare în limbajul mimico-gestual sau în limba semnelor române, comunicare augmentativă şi alternativă, personal instruit în comunicare adaptată, semnalizare adaptată cu pictograme, semnale tactile, sonore sau vibrații, proceduri şi ghiduri simplificate, tehnologii asistive relevante.

Cu fiecare mână de sprijin întinsă către persoanele cu dizabilități, societatea noastră devine mai bună, mai echitabilă, mai coezivă.”