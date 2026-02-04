medicii din sibiu avertizează: cancerul pulmonar ucide în tăcere, fumatul rămâne principalul risc

Medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu avertizează asupra pericolului reprezentat de cancerul bronhopulmonar, o afecțiune care provoacă zilnic mii de decese la nivel mondial.

Semnalul de alarmă este tras în contextul zilei de 4 februarie – Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, boala cu cea mai ridicată rată de mortalitate la nivel global.

Specialiștii subliniază că fumatul este principala cauză a apariției cancerului bronhopulmonar și îndeamnă populația să conștientizeze efectele grave pe care consumul de tutun le are asupra sănătății.

„Frecvența cancerelor, inclusiv a celui pulmonar, a crescut foarte mult în toată lumea, inclusiv la noi în țară. Din păcate a scăzut și vârsta când se instalează aceste cancere. Este așadar un semnal de alarmă. Cancerul este o boală cu cauze multiple. Ne putem proteja ducând un mod de viață sănătos, încercând să nu fumăm, încercând să facem cât mai multă mișcare în aer liber și să stăm în aer curat și încercând să mâncăm cât mai sănătos, iar nu în ultimul rând, apelând la sfatul medicului în momentul în care avem cel mai mic semnal de alarmă”, a declarat Dr. Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, medic primar pneumolog.

Din nefericire, cancerul bronhopulmonar nu are simptome specifice, manifestări precum tusea, expectorația cu sânge sau scăderea în greutate putând fi confundate cu ale altor boli provocate de fumat. Tocmai din această cauză, bolnavii se prezintă foarte târziu la medic, rata de supraviețuire pentru pacienții aflați în stadii avansate ale cancerului fiind mult mai redusă față de cei diagnosticați în faze incipiente ale bolii.

„Din păcate, cancerul pulmonar începe să se manifeste atunci când deja a evoluat mult timp în tăcere, făcând ca diagnosticul să fie stabilit adesea în faze avansate. Majoritatea cazurilor de cancer pulmonar sunt diagnosticate la pacienți cu vârsta, în general, peste 65 de ani. Bineînțeles că nu doar fumătorii pot face cancer pulmonar, dar riscul de a dezvolta acest tip de cancer este de aproximativ 25, chiar de 30 de ori mai mare la cei care fumează în comparație cu persoanele nefumătoare, iar acest risc crește odată cu vârsta, cu durata fumatului și cu numărul de țigări fumate”, transmite dr. Sebastian Buga, medic primar pneumolog.

„Simptomele cancerului bronho-pulmonar sunt adesea tardive și nespecifice, pacientul prezentându-se destul de târziu la medic, acuzând tuse seacă, persistentă și non responsivă la tratament, aceasta fiind de altfel principalul simptom și cel mai frecvent. Alte manifestări ale bolii sunt dispneea (senzația de lipsă de aer), durerile toracice vagi, difuze, hemoptizia (expectorația cu sânge), inapetența (lipsa poftei de mâncare) și scăderea ponderală”, explică Dr. Adina Tecoanță, medic specialist pneumolog.

De multe ori, nu lipsa accesului la servicii medicale este problema, ci amânarea, oamenii ajungând frecvent la medic după ce au ignorat luni sau chiar ani de zile semnale de alarmă aparent banale.

„Mulți dintre bolnavii cu cancer bronhopulmonar ajung adesea să se prezinte chiar și cu afectarea unui întreg plămân, lucru care se întâmplă din cauză că pacienții nu pot să diferențieze tusea legată de apariția unei tumori bronhopulmonare de tusea fumătorului. Acest impediment face ca prezentarea pacientului să se facă destul de târziu, iar în momentul depistării, doar aproximativ 1 din 5 pacienți mai pot fi operați. Din acest motiv, majoritatea bolnavilor urmează tratamente oncologice, unele dintre ele doar cu scop paleativ. De aceea, vă îndemnăm să nu așteptați ca simptomele să devină severe. Un control făcut la timp poate face diferența dintre o boală tratabilă și una cu evoluție dramatică”, spune Dr. Ioan Drăghilă, medic primar pneumolog.

Cancerul bronhopulmonar reprezintă o problemă majoră de sănătate publică în România, fiind prima cauză de mortalitate între toate cancerele (19,78% din mortalitatea prin cancer).

„Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este centrată și pe evidențierea dezvoltării metodelor de screening în rândul persoanelor cu risc de a dezvolta o formă de cancer. Ce înseamnă screening? În cazul cancerului bronhopulmonar înseamnă inclusiv o simplă radiografie toracică, făcută la recomandarea unui medic de familie, urmată ulterior, la recomandarea specialistului, de un CT toracic, de un PET-CT la nevoie, de o bronhoscopie sau de o biopsie bronșică. Este foarte important de reținut că un cancer bronhopulmonar diagnosticat precoce poate fi vindecat”, spune Dr. Adriana Rădulescu, medic primar pneumolog.

Medicii subliniază importanța prevenției, atrăgând atenția asupra renunțării la fumat ca fiind cel mai important pas pentru protejarea sănătății plămânilor.

„Cancerul pulmonar este, din păcate, cea mai frecventă și gravă formă de cancer respirator, responsabil de cele mai multe decese prin cancer la nivel mondial. Vestea bună este că o mare parte dintre cazuri pot fi prevenite, dacă luăm măsuri simple, dar ferme, pentru protejarea sănătății plămânilor. Cel mai important pas este renunțarea la fumat – tutunul fiind principala cauză a cancerului pulmonar. De aceea, mesajul nostru este clar: fiecare țigară contează, iar renunțarea la fumat, indiferent de vârstă, reduce semnificativ riscul”, spune dr. Iulia Oaida, medic specialist pneumolog.

Principala metodă de prevenție a cancerului bronhopulmonar o reprezintă așadar renunțarea la fumat, măsură care îmbunătățește speranța de viață atât în cazul celor care au fumat mulți ani, cât și în cazul celor care renunță la fumat după ce au fost diagnosticați deja cu cancer pulmonar.

„De Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului vreau să reamintesc cât de importantă este prevenția. Fumatul rămâne principalul factor de risc, iar renunțarea la fumat este cel mai eficient gest pentru sănătatea plămânilor. Ca medic pneumolog, dar și ca fost fumător, știu că renunțarea nu este ușoară. Dependența se tratează și nu trebuie parcursă singur. Fiecare zi fără fumat contează. Aveți grijă de plămânii dumneavoastră”, declară dr. Maria-Elena Scridon, medic primar pneumolog.

Un rol important îl reprezintă și sprijinul emotional pe care familia îl poate oferi unui pacient care se confruntă cu o formă de cancer.

„Pentru un pacient diagnosticat cu cancer bronhopulmonar, tratamentul medical este esențial, dar la fel de important este și sprijinul familiei. Prezența, răbdarea, încurajarea și înțelegerea celor apropiați pot face o diferență reală în modul în care pacientul își parcurge lupta cu boala. Familia este adesea primul și cel mai puternic aliat al pacientului, oferindu-i nu doar ajutor practic, ci și speranță, echilibru și curaj. În aceste momente dificile, a fi alături de cel drag, cu înțelegere și deschidere, este o formă profundă de îngrijire”, a declarat dr. Darius Dăncilă, medic pneumolog.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, în anul 2025 au fost consultați și internați un număr total de 372 de pacienți cu cancer.

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, domnul Cristian Roman transmite un mesaj de conștientizare și solidaritate privind importanța prevenției și a diagnosticului precoce al bolilor oncologice.

„Cancerul pulmonar rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate oncologică, iar lupta împotriva acestei boli începe cu informarea corectă, reducerea factorilor de risc – în special fumatul, accesul la investigații de specialitate și colaborarea multidisciplinară în îngrijirea pacientului. Echipa noastră medicală depune eforturi constante pentru a oferi îngrijiri de calitate, bazate pe profesionalism, grijă și respect față de pacient. În același timp, susținem importanța controalelor medicale periodice și încurajăm populația să se adreseze medicului la primele semne de boală. Cancerul bronhopulmonar este un ucigaș tăcut. Statisticile arată că la fiecare 30 de secunde, undeva, în lume, o persoană moare de cancer pulmonar, iar numărul deceselor provocate anual de această maladie depășește la nivel mondial 1,6 milioane. Renunțarea la fumat este principala recomandare pentru a reduce riscul de a dezvolta cancer bronho-pulmonar, iar colectivul medical din cadrul spitalului nostru vă asigur că va reprezenta permanent un sprijin pentru a vă consilia în vederea abandonării consumului de țigări. Oameni buni, acordați prioritate vieții! Spuneți NU fumatului!”, transmite Cristian Roman, Manager Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Potrivit rapoartelor „Profil de țară privind Cancerul” realizate între anii 2023-2025 de Centrul Național de Supraveghere a Bolilor Netransmisibile din cadrul INSP, în România, cancerul pulmonar se menține drept primă cauză de deces prin cancer, numărul deceselor înregistrate anual fiind în prezent de aproximativ 11.000, cu o rată de mortalitate de 75 de decese la 100 000 de locuitori, valoare cu 8 % mai mare decât media UE.