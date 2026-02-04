Ienea Adrian, medic de expertiză medicală prins anterior că solicita mită la Sibiu, a recidivat în județul Alba, la Sebeș.

Conform anchetatorilor, acesta solicita sume între 100 și 600 de euro pentru a emite certificate de handicap sau pentru a înregistra un grad de handicap mai grav decât cel stabilit de alți medici.

Cazul nu este nou pentru anchetatori: în 2015, medicul a fost prins luând mită la Sibiu, unde activa la Biroul de Expertiză a Capacității de Muncă de pe lângă Casa de Pensii. Polițiștii l-au supravegheat timp de o lună, perioadă în care a primit mită de la 175 de pacienți, sume cuprinse între 50 și 300 de euro.

Faptele de care este acuzat medicul

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la data de 3 februarie 2026, procurorii, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Alba, au efectuat o percheziție domiciliară la un cabinet medical din municipiul Sebeș, în baza autorizațiilor legale emise de instanță. În urma probelor administrate, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de suspectul Adrian Ienea.

Faptele au continuat și în 2025, fiind prins iarăși cerând mită

Pe 19 mai 2025, a cerut unui bărbat 500 de euro pentru a-i rezolva dosarul. Pacientul a mers imediat de la cabinet la procurori și a depus un denunț.”

“În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, având printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul IENEA ADRIAN a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu.” se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba

Și-a recunoscut vina

În trecut, pentru a obține o pedeapsă mai blândă, medicul Adrian Ienea a recunoscut în totalitate faptele și a acceptat să semneze un acord de recunoaștere a vinovăției împreună cu procurorul de caz.

În 18 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba l-au condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. Totodată, acesta a fost obligat să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității, fie la Biblioteca din Alba Iulia, fie la Primăria municipiului.

