În cursul zilei de ieri, 3 februarie, polițiștii rutieri sibieni au desfășurat o acțiune preventivă de verificare a legalității transportului rutier de elevi, menită să crească siguranța în trafic și să protejeze copiii.
În cadrul controalelor au fost verificate 11 microbuze școlare, cu atenție sporită asupra documentelor de transport, stării tehnice a autovehiculelor, respectării capacității maxime, siguranței pasagerilor minori, traseelor și orarelor aprobate. Conducătorii auto au fost testați și pentru consumul de alcool sau droguri, nefiind constatate nicio abatere.
Șoferii de mașini, verificați și amendați
În urma controalelor, polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale șoferilor care circulau cu mașinile prin apropierea unităților de învățământ. De asemenea, a fost reținut un permis de conducere, pentru consum de alcool. Totuși, valoarea indicată de etilotest a fost suficientă doar pentru a constitui o contravenție, nu o infracțiune.
Pe lângă controale, oamenii legii au desfășurat activități de informare și consiliere pentru șoferi, subliniind importanța respectării regulilor de transport al copiilor.
Ultima oră
- Remiză cu goluri pentru ”călăreții roșii” în amicalul de la Blaj acum 25 de secunde
- Microbuze școlare verificate în tot județul Sibiu: poliția a dat amenzi și a reținut un permis acum 4 minute
- Părerile sibienilor despre cazurile de violență din școli. „Totul pleacă de la educație” / video acum 11 minute
- Sibianul programat la fizioterapie peste un an, anunță că dă spitalul în judecată: ,,Nu mi se pare normal” acum 17 minute
- Bătaie cu lopeți la o spălătorie din Vurpăr: 3 tineri trimiși în judecată acum 39 de minute