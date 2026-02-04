microbuze școlare verificate în tot județul sibiu: poliția a dat amenzi și a reținut un permis

În cursul zilei de ieri, 3 februarie, polițiștii rutieri sibieni au desfășurat o acțiune preventivă de verificare a legalității transportului rutier de elevi, menită să crească siguranța în trafic și să protejeze copiii.

În cadrul controalelor au fost verificate 11 microbuze școlare, cu atenție sporită asupra documentelor de transport, stării tehnice a autovehiculelor, respectării capacității maxime, siguranței pasagerilor minori, traseelor și orarelor aprobate. Conducătorii auto au fost testați și pentru consumul de alcool sau droguri, nefiind constatate nicio abatere.

Șoferii de mașini, verificați și amendați

În urma controalelor, polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale șoferilor care circulau cu mașinile prin apropierea unităților de învățământ. De asemenea, a fost reținut un permis de conducere, pentru consum de alcool. Totuși, valoarea indicată de etilotest a fost suficientă doar pentru a constitui o contravenție, nu o infracțiune.

Pe lângă controale, oamenii legii au desfășurat activități de informare și consiliere pentru șoferi, subliniind importanța respectării regulilor de transport al copiilor.