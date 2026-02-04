părerile sibienilor despre cazurile de violență din școli. „totul pleacă de la educație” / video

De la începutul lunii ianuarie, mai multe cazuri de violență au avut loc în școlile din Sibiu. Mai exact, este vorba despre o filmare în care o elevă este agresată de două colege, dar și despre un alt incident în care un elev de 12 ani a fost bătut de alți elevi. Ambele cazuri s-au petrecut la Școala Gimnazială nr. 21.

Pornind de la cele două incidente surprinse la Școala nr. 21, am întrebat mai mulți elevi, părinți și bunici ce părere au despre siguranța din școlile sibiene și care cred că sunt cauzele comportamentelor agresive. Cei mai mulți dintre aceștia sunt de părere că agresivitatea are la bază o educație precară în familie, amplificată de influența rețelelor de socializare la care minorii au acces. Mai consideră că scandalurile pornesc de la reproșuri, bullying și lipsa implicării părinților.

„Foarte mare influență au rețelele de socializare și cred că un alt stil de a ne educa copiii, în ziua de astăzi, ar fi potrivit, atât din partea părinților, cât și a cadrelor didactice. Credeți că ar trebui mai multă aplecare spre această educație? Mai ales din partea cadrelor didactice. Nu sunt de acord cu poziția lor, în niciun caz”, a spus Stela, o sibiancă.

Radu, elev la Colegiul Agricol “Daniil Popovici Barcianu”, susține principala cauză care declanșează violența în școli este bullying-ul. „Este un subiect foarte delicat și cred că n-ar trebui să se mai întâmple astfel de lucruri. Cauzele sunt bullying-ul, în general, și mentalitatea de agresor. Sancțiunile sunt deja mari, numai că problema e că mulți nu țin cont de ele”, a spus Radu, elev.

Mario, colegul lui Radu, este de părere că ar trebui luate sancțiuni mai dure. „Am o părere foarte rea despre scandalurile din ultima vreme din școli. Uneori ar trebui luate sancțiuni mai drastice, depinde de situație”, a declarat elevul.

„Nu sunt supravegheați”

Alți sibieni atrag atenția asupra lipsei de supraveghere a copiilor și asupra timpului excesiv petrecut pe telefon. „Nu sunt supravegheați. Îi lasă părinții prea mult pe telefoane și devin mai puțin interesați de școală. Eu cred că totul pleacă de la educație. Educația contează, indiferent dacă vine de acasă sau de la școală. Copilul trebuie să simtă apropiere, să fie înțeles. Răul se copiază foarte repede. Aș fi de acord să se introducă o lege care să interzică accesul copiilor sub 16 ani pe TikTok și alte rețele de socializare, pentru că influența lor este una foarte negativă”, a spus Mihai.

O fostă profesoară pune accentul pe responsabilitatea părinților. „Educația de acasă, cei șapte ani de acasă. Sunt părinți care au impresia că, dacă fac copii, oricine poate să-i crească: bunicii sau școala. Profesorii trebuie să-i crească, pentru că ei n-au timp. Asta e rezultatul. Copiii ajung să creadă că la școală se duc doar ca să nu stea pe stradă. Acolo sunt protejați până vin părinții”, a spus Daniela, fostă profesoară.