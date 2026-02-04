percheziții și rețineri la avrig și tălmaciu: unelte de construcții și un ied, furate dintr-o curte

Polițiștii din Avrig, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, au reținut trei bărbați, unul de 32 de ani și doi de 36 de ani, din localitățile Avrig și Tălmaciu, cercetați pentru furt calificat.

Mai exact, în dimineața zilei de 29 ianuarie, persoane necunoscute ar fi sustras de la un localnic de 54 de ani mai multe unelte de construcții și un ied, prejudiciul fiind estimat la peste 24.000 de lei.

Urmare a investigațiilor complexe, polițiștii au identificat suspecții și, pe 3 februarie, au efectuat trei percheziții domiciliare în baza mandatelor emise de Judecătoria Avrig. În urma acțiunilor operative, a fost recuperată parțial suma de 17.000 lei.

Cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore.