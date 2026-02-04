pub-ul ilegal din centrul sibiului, reclamat la antifraudă și poliția economică: de 2 ani fără autorizație și zeci de amenzi neplătite

De mai bine de doi ani, un pub din centrul Sibiului funcționează fără acordul autorităților. Aflat în interiorul unei curți comune de pe Pietonala Nicolae Bălcescu, Sisha Narghilea Pub, care își are sediul în fosta clădire a ziarului Rondul de Sibiu, a devenit coșmarul vecinilor. Pe lângă muzica dată la maximum, petrecăreții distrug elemente ale clădirii monument istoric, iar patronul sfidează poliția, înjurând în mediul online. În continuare, pub-ul funcționează fără acord și în 2026, rezervările realizându-se prin intermediul rețelelor de socializare.

Locatarii din curtea comună unde funcționează Sisha Narghilea Pub se confruntă cu probleme care persistă de ani de zile și se arată neputincioși în fața situație: gălăgie constantă, petrecăreți care distrug terasa clădirii și un patron care sfidează legile. De asemenea, în data de 24 ianuarie, Poliția Sibiu a efectuat o verificare la pub-ul care funcționează fără autorizație pe Pietonala Nicolae Bălcescu. Toate aceste au fost relatate de Ora de Sibiu în mai multe articole, începând din luna noimebrie a anului trecut. (DETALII și Video AICI)

Zilele trecute, noi imagini revoltătoare au apărut din fața clubului care funcționează ilegal pe Pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu. O tânără, aflată într-o stare îngrijorătoare, a fost scoasă pe brațe din local. Tot în aceeași perioadă, la sfârșitul lunii ianuarie, mai mulți tineri au fost surprinși pe camerele de supraveghere în timp ce distrugeau terasa și balustrada clădirii, timp în care patronul clubului adresează injurii Poliției într-un live în mediul online. (DETALII ȘI VIDEO – AICI)

Amenzi de peste 50.000 de lei, neachitate

Din 2023 și până în prezent, Sisha Narghilea Pub a primit peste 17 amenzi, în cuantum total de 50.000 de lei, sumă care, potrivit legii, permite introducerea cererii de deschidere a procedurii de insolvență.

„Nici una dintre cele 17 amenzi nu a fost achitată, motiv pentru care Direcția Fiscală a inițiat procedura legală de executare silită pentru încasarea sumelor. Astfel, ca prim pas, s-au emis somații, cărora reprezentantul firmei nu le-a dat curs. Pentru recuperarea sumelor datorate s-a încercat executarea bunurilor firmei, însă s-a constatat că societatea nu deține bunuri. De asemenea, au fost instituite popriri pe conturile bancare ale firmei, dar în acestea nu se afla nici o sumă și au fost închise. Următorul pas în procedura de executare silită în contextul celor expuse mai sus a fost declararea firmei ca insolvabilă însă, date fiind constatările Poliției Locale care atestau că firma desfășoară în continuare activitate, s-a impus scoaterea firmei din starea de insolvabilitate”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Se deschide procedura de insolvență

Următorul pas este ca Direcția Fiscală să formuleze către Tribunalul Sibiu o cerere pentru deschiderea insolvenței societății. „În decembrie 2025, când Poliția Locală a aplicat o nouă amendă acestei societăți, suma cumulată a amenzilor neachitate a depășit valoarea prag de 50.000 lei prevăzută de lege pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă”, se arată în răspunsul Primăriei Sibiu.

Pe lângă aceste demersuri, în contextul în care această societate apare în evidențe ca inactivă fiscal, mai exact nu plătește statului taxele aferente, Poliția Locală a sesizat Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu și Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Nouă reclamații la Poliția Locală, de la începutul anului

Poliția Locală monitorizează îndeaproape zona, întrucât utilizatorul acestui spațiu continuă să organizeze activități, pe care le promovează exclusiv pe rețelele de socializare, intrarea în incintă făcându-se pe bază de rezervare.

„În perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, Poliția Locală a primit o sesizare din partea unui cetățean cu privire la gălăgia din acest local, aplicând amenda prevăzută de lege. De asemenea, în perioada menționată, un alt locatar al imobilului a transmis Poliției Locale 8 sesizări prin care reclamă distrugerea pasarelei de lemn și o tentativă de distrugere a unui stâlp de lemn din partea persoanelor care petrec în acest local, precum și alte diverse fapte antisociale comise de persoane în stare de ebrietate care părăsesc acest local. În cazul distrugerii pasarelei de lemn a fost sesizat Inspectoratul Județean de Poliție, abilitat prin lege să cerceteze această faptă penală”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

După publicarea articolelor privind clubul care funcționează ilegal în centrul Sibiului, patronul Shisha a sunat la numărul redacției, adresând injurii și amenințări.