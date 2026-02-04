remiză cu goluri pentru ”călăreții roșii” în amicalul de la blaj

Echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr a remizat miercuri, la Blaj, scor 2-2 în amicalul cu CIL, formație care activează în Liga 3.

”Călăreții roșii” rămân neînvinși în amicalele din acest an și după jocul de miercuri, de la Blaj, cu CIL. A fost egalitate, 2-2, golurile șelimbărenilor fiind reușite de Edmond Lenghel și Ianis Mihart. În această iarnă, sibienii au câștigat testele cu Viitorul Budești (5-0), Unirea Alba Iulia (2-0), Inter Sibiu (3-1) și au mai remizat cu ASA Tg. Mureș (1-1).

Sâmbătă, echipa pregătită de Eugen Beza dispută un amical atractiv pe teren propriu cu CSC Dumbravița, echipă care activează tot în al doilea eșalon.

Din lotul care a încheiat prima parte a sezonului nu mai sunt în lotul sibienilor: Obed (Inter Sibiu), P. Ntim, Cotogoi, Dancu, Gherman (CS Dinamo), S. Șerban (FC Bihor) și Jurj (Chindia).

”Călăreții roșii” au efectuat deocamdată două transferuri, Vuc și Mihart, ambii veniți de la FC Hermannstadt.

La capitolul noutăți poate fi încadrat și Monea, revenit pe teren după un an de absență cauzată de o operație la spate.

Șelimbărul va încheia pregătirea de iarnă cu o dublă contra lui SCM Rm. Vâlcea (11 și 14 februarie), fosta echipă a lui Eugen Beza.

CSC 1599 Șelimbăr: Stoian – Ivan, Wiktorski, Natea, Buzan – Ayne, Boboc – Șerban, Birbic, Lenghel – Vuc. Au mai jucat: Măluțan, Monea, Giafer, Bălașa, Florea, Frățilă, Al. Luca, Mihart, Cătălina, Benzar, Bucuroiu.